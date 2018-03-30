النادي الأهلي: لا يوجد قرار رسمي بتجميد عبدالله السعيد

تحدث عدلي القيعي، مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي المصري عن مستقبل عبدالله السعيد، لاعب وسط الفريق الكروي ومنتخب مصر الأول، مع النادي خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي، بعد ثبوت توقيعه على عقود رسمية للزمالك.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية: “ليس هناك قرار رسمي من إدارة النادي بتجميد عبدالله السعيد خلال الفترة المقبلة بعد ثبوت توقيعه للغريم التقليدي الزمالك”.

وأضاف: “عبدالله السعيد أحد أهم لاعبي الأهلي ومنتخب مصر الأول في السنوات الأخيرة، والمنتخب في حاجة لجهوده في كأس العالم بروسيا، وقرار إدارة الأهلي كان واضحًا وهو عرض اللاعب للبيع أو الإعارة وليس التجميد”.

وتابع القيعي: “عن نفسي أتمنى احتراف السعيد في أوروبا هو لاعب كبير كما أن الأمر سيكون جيدًا لمستقبله وسيكون أيضًا إضافة لمنتخب مصر والنادي”.

ومن جانب آخر حدد الأهلي ثمنًا كبيرًا لسعر كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة الخاصة به لبيع حقوق البث التلفزيوني والرعاية في الموسم المقبل.

وقال القيعي: “التأمين الخاص بكراستي الشروط لمزايدة البث والرعاية قيمته 500 ألف جنيه لكل منهما وثمن كراسة البث 4.5 مليون جنيه، أما الكراسة الخاصة بعقود الرعاية ثمنها 10 ملايين جنيه، ما يركز أن المزايدة لن تساهم بها سوى الشركات الجادة”.

وأضاف: “الأهلي انفتح عربيًا وعالميًا، وهو أول من أسس شركة وقناة وإدارة تسويق، ولديه خبرة بالحقوق التسويقية التي بدأها بوضع إعلان لإحدى شركات السيارات على قميصه عام 1973”.

واختتم: “نبحث عن التكافؤ بكراسة الشروط الخاصة بالرعاية والبث التلفزيوني، وأسعى إلى جلب راعٍ نحقق معه استفادة متبادلة، تشمل استغلال أسوار النادي وملاعبه وقمصان فرقه وتسمية المنشآت”.