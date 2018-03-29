“أون سبورت” تقدم عرضًا مغريًا للفوز بخدمات محمد أبوتريكة

تلقى محمد أبوتريكة ، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ، عرضاً للعمل ضمن فريق التحليل بقناة أون سبورت في الفترة القادمة.

واستقر أبوتريكة على إنهاء عمله في قناة bein sports القطرية والعودة إلى مصر من جديد بعد أن اقترب إنهاء أزمة الحجز على أمواله ووضعه على قوائم الداعمين للإرهاب.

وأرجأ أبوتريكة الرد على عرض أون سبورت لحين الوصول إلى مصر وإتمام المفاوضات بشكل نهائي وفقاً لما أكده حازم الحديدي الوكيل الإعلاني للاعب والذي شدد على امتلاك أبوتريكة عرضاً مغرياً من أون سبورت.

وكان أبوتريكة قد أعلن في تغريدة له أنه سيعود إلى مصر قريباً كما أكد الصحفي علاء عزت المقرب من نجم الأهلي الأسبق أن أبوتريكة سينهي عقده مع bein sports.