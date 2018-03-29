مرتضى منصور يكشف حقيقة “مذبحة اللاعبين” في نادي الزمالك المصري

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الجولة التي قام بها داخل النادي، ونفى وجود مذبحة في صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكشف أيمن حافظ، مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الزمالك، تفاصيل الجلسة التي عقدها مرتضى مع اللاعبين على هامش مران، اليوم الخميس، والذي أقيم على ملعب النادي.

وأكد حافظ في تصريحات صحفية أن الجلسة جاءت من أجل تحفيز اللاعبين للفترة القادمة، ومطالبتهم ببذل أقصى ما لديهم والتحلي بالإصرار والعزيمة.

وتابع حافظ: “منصور نقل للاعبين عدم صحة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية بخصوص رحيل بعض اللاعبين عن الفريق”.

وأشار إلى أن رئيس النادي طالب اللاعبين بالتركيز فقط في الملعب ولا شيء غير ذلك، ناقلًا لهم ثقته في قدراتهم وقدرات الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على عودة الانتصارات والبطولات خلال الوقت القادم، ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي بالجولة الـ 30 للدوري يوم 2 أبريل المقبل على استاد الإسماعيلية.

أوباما يقترب من الاتحاد السكندري

في نفس السياق، شهدت الساعات الماضية تجدد المفاوضات بين مسؤولي نادي الاتحاد السكندري ويوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك؛ للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض، في ظل عدم مشاركته بصورة أساسية في الفترة الماضية، وكان الاتحاد يسعى للحصول على خدمات اللاعب في يناير الماضي.

ومن المقرر أن يدخل مجلس إدارة زعيم الثغر في مفاوضات مع إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة؛ لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية.

الأزمة تشتعل مع وزارة الشباب والرياضة

من جانب آخر، حرر مجلس إدارة نادي الزمالك محضرًا ضد إدارة بنك مصر، بعد رفض تسليم (4) دفاتر شيكات طلبتها إدارة مرتضى منصور؛ بهدف استخدامها لسداد الالتزامات المستحقة على النادي.

وبرر البنك رفضه منح إدارة نادي الزمالك دفاتر الشيكات، بوجود لجنة وزارية تدير الشؤون المالية للنادي، حيث يعتبرها البنك الجهة الوحيدة المخولة بالحصول على دفاتر الشيكات.

في المقابل، رد المجلس الأبيض على هذا الرفض بتحرير محضر ضد إدارة البنك في قسم شرطة العجوزة.

واشتعلت أزمة بين نادي الزمالك ووزارة الشباب منذ ما يقرب الشهر؛ بسبب تعيين لجنة وزارية لإدارة الشؤون المالية للقلعة البيضاء، ويسعى مرتضى منصور لإنهاء عمل تلك اللجنة وإعادة الصلاحيات المالية إلى مجلس إدارة النادي.

ونفى محمد بدر مدير الحسابات لنادي الزمالك عدم صدور أي قرار من نيابة العجوزة بضبطه وإحضاره، ومعه عبد الكريم محمد أمين الخزينة، لمثولهما للتحقيق معهما.

وأكد مدير الحسابات للزمالك بأنه من الصباح الباكر يمارس عمله داخل النادي ولم يتلقَ أي إخطار من نيابة العجوزة بإجراء أي تحقيق، وأنه فوجىء بتلك الأخبار المتداولة على المواقع الإلكترونية، مطالبًا بأن يكون هناك نوع من تحري الدقة في المعلومة، وعدم نشر وتداول أخبار لا أساس لها من الصحة.