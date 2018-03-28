نادي الزمالك المصري يحصل على توقيع محمد مجدي “أفشة” (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الزمالك المصري، نجحت في الحصول على توقيع محمد مجدي “أفشة” لاعب وسط فريق نادي إنبي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأكد الإعلامي المصري “إبراهيم فايق” أن الزمالك حصل على توقيع محمد مجدي “أفشة”، وقبِل الانضمام للسفر إلى معسكر المنتخب المصري في سويسرا.

وأشار فايق إلى أن المسؤولين في الزمالك اجتمعوا باللاعب بعد نهاية مباريات الدور الأول للدوري المصري الممتاز، وحسم اللاعب أمره، ووقّع لنادي الزمالك.

في انفراد للحريف.. الزمالك يحصل على توقيع أفشة لمدة 5 سنوات #الحريف pic.twitter.com/FlWhE9n0d6 — dmc sports (@dmcsportstv) ٢٨ مارس، ٢٠١٨

وفضّل اللاعب الانضمام للزمالك عن الأهلي، لرغبته في العمل مع إيهاب جلال المدير الفني للأبيض، وحصوله على فرصة أكبر مع الفريق، بالإضافة إلى فشل الزمالك بتثبيت صانع ألعاب أساسي طوال الموسم، بسبب تذبذب مستوى أيمن حفني، وكثرة إصابات محمد إبراهيم.

وسيعمل مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة على التفاوض مع إنبي للوصول إلى سعر مناسب لضم اللاعب.

وكان الأهلي قد أعلن من قبل رغبته في التعاقد مع اللاعب، ليكون بديلًا لعبد الله السعيد الذي قرر الرحيل عن القلعة الحمراء، رغم تجديد عقده.