محمد أبوتريكة يستقر على العودة إلى مصر

استقر محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر المعتزل منذ عام 2013، والمحلل في قنوات “بي إن سبورت” الرياضية القطرية العودة لمصر خلال الأيام المقبلة بعد تأييد حكم رفع اسمه من قوائم الإرهاب.

وقال الكاتب الصحفي علاء عزت المقرب من محمد أبو تريكة إن اللاعب السابق استقر على العودة لمصر خلال أيام بعد نهاية عقده مع قنوات “bein sports”.

وقال علاء عزت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن عقد أبو تريكة مع مجموعة القنوات سينتهي مطلع شهر أبريل المقبل.

وأكد الصحفي المقرب من اللاعب أن القناة خاطبت أبو تريكة بشأن تجديد التعاقد إلا أنه يرغب في العودة لمصر قبل أن يحسم أمر تجديد تعاقده.

يذكر أن نيابة النقض، أوصت خلال الفترة الماضية من جديد بإلغاء القرار السابق والصادر بخصوص وضع اسم اللاعب المصري محمد أبو تريكة، في قوائم الجماعات الإرهابية المحظورة، وعلى قوائم ترقب الوصول، والذي أصدرته أحد المحاكم المصرية في الفترة الماضية، بسبب تأييد اللاعب لجماعة الإخوان الإرهابية والمحظورة في مـصـر.