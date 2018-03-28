رسميًا.. غياب الكولومبي دييغو كالديرون عن مباراة الزمالك والإسماعيلي

تأكد غياب المهاجم الكولومبي دييغو كالديرون عن مباراة فريقه أمام الزمالك يوم الإثنين المقبل، بعد تعرّضه لقطع في أحد أربطة القدم أثناء وجوده في منزله، وسيخضع لعملية جراحية خلال ساعات.

ويلعب الإسماعيلي أمام الزمالك في الجولة الـ30 من الدوري الممتاز، في مباراة مهمة حيث يتنافس الفريقان على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري.

وأعلن النادي الإسماعيلي أن كالديرون سيغيب عن مواجهة فريقه القادمة أمام الزمالك، ولم يتحدد بعد مدة غيابه عن الملاعب، وسيقرر الجهاز الطبي المدة عقب إجرائه العملية الجراحية.

ويحتل كالديرون المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري بـ13 هدفًا خلف وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي الذي أحرز 17 هدفًا.

وشارك كالديرون في 28 مباراة مع الإسماعيلي هذا الموسم وسجل 16 هدفًا وصنع 7.