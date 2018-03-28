مرتضى منصور يهاجم المجلس الأعلى للإعلام بسبب إيقاف برنامج “ملعب الشريف”

أصدر المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، بيانًا يعلن فيه عن استيائه الشديد من تجاهل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، اتخاذ أي قرار أو رد فعل تجاه إهانة الثنائي عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، له من خلال برنامجهما على قناة الأهلي الرسمية، في الوقت الذى يصدر فيه قرار بإيقاف أي برنامج يقوم هو من خلاله بمداخلات هاتفية فيه.

ووجه مرتضى حديثه لمكرم محمد أحمد، قائلاً: “أين كنت عندما وصفني عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي في قناة الأهلي بأنني كلب يلهث وراء تركي آل الشيخ حتى أحصل منه على أموال، فهل كنت نائماً وقتها! وعندما قمت بالرد ودافعت عن نفسي لأنني لست متسولاً ولا مرتشياً هل أقمت الدنيا! متسائلاً هل هذا هو المجلس الأعلى للإعلام أو المجلس الأعلى للأهلي؟!!”

وأوضح منصور: “أنت ومجلس تنظيم الإعلام تكيلون بمائة مكيال، حتى محمد الأمين صاحب ما يسمى بصحيفة الوطن منذ سنة يجهز أعدادًا خاصة يوجه فيها الشتائم لي وأنتم ولا هنا، أسوأ قانون أصدره مجلس النواب هو وجود المجلس الأعلى للإعلام على الساحة الإعلامية، وأشكركم وأعرف كيف آخذ حقي منكم عن طريق المؤسسة التشريعية اللي جابتكم”.

وواصل رئيس الزمالك: “أنا في الحلقة اللي عملتوها ذريعة للتحرش بشخصي إعلاميا لم أذكر اسم أي شخص بل أكدت أن اللي مش شايف أن النادي الأهلي بتاريخه وجماهيره هرم من الأهرامات الرياضية في العالم يبقي أعمى.. بطلوا افتراء.. وأتحدى إنكم تكونوا شفتم الحلقة”، موضحا أن مصر كلها تتوحد خلف الرئيس السيسي للرد على أعداء الوطن في الداخل والخارج، وبدلا ما تردوا على الخونة في تركيا وقطر اللى بيشوهوا مصر وشعبها العظيم.. أصبحتم متفرغين لعقاب أي شخص أجري معه مداخلة أرد فيها على الإساءات ضدي”.

وأتم: “أنتم تبثون فتنة بين جماهير الأهلي والزمالك وهو دور المجلس بتاعكم، اتقوا ربنا في وطنكم وكفاية الكيل فاض”.

عبدالله السعيد

إلى ذلك، دخل نادي الفجيرة الإماراتي في مفاوضات مع إسلام محارب، لاعب وسط النادي الأهلي، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “أبدى الأرجنتيني مارادونا، المدير الفني لنادي الفجيرة الإماراتي، إعجابه الشديد بمستوى إسلام محارب، والذي ظهر به في لقاء الفريقين بالأمس وأحرز ثلاثة أهداف”.

وأضاف المصدر: “طلب مارادونا من مسؤولي نادي الفجيرة تقديم عرض رسمي للنادي الأهلي لشراء اللاعب قبل أن تدخل أندية أخرى على خط المفاوضات”.

وتابع: “تواصل مسؤولو الفجيرة مع محارب أثناء تواجده مع بعثة الأهلي في الإمارات، وطلب اللاعب تقديم عرض رسمي مناسب لإدارة القلعة الحمراء، خاصة أن عقده ما زال ممتدًا مع ناديه ولا يحق له التوقيع دون الحصول على موافقة المسؤولين في الأهلي”.

ومن جانب آخر، تمسك حسام البدري، المدير الفني للأهلي، بعدم تحمله الضرائب في عقده الجديد مع القلعة الحمراء، والذي ينتظر العودة من الإمارات مع الفريق من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه في جلسته المرتقبة مع مسؤولي النادي.

البدري يرغب في الحصول على راتبه الشهري صاف دون تحمل أي ضرائب وهو الشرط الذي وضعه للموافقة على تخفيض مطالبه المالية، ويتمسك مدرب الأهلي بالحصول على 700 ألف جنيه صاف دون تحمل أي مبالغ خاصة بالضرائب.

وفي سياق آخر، رفض حسام غالي، قائد الأهلي، التدخل من جديد في أزمة عبدالله السعيد، لاعب الفريق، بعد توقيعه للزمالك وما ترتب عليه من قرار عرضه للبيع أو الإعارة خارجيًا نهاية الموسم الحالي.

غالي أكد للمقربين منه صعوبة إتمام أي خطوة جديدة في أزمة السعيد خاصة أنها دخلت منحدراً جديدًا وتحديدًا على الصعيد الجماهيري بعد الحملات الجماهيرية العنيفة التي وجهت للاعب وصبت جام غضبها عليه، بل واتهمته بالخيانة والتلاعب بالأهلي وجماهيره بعد العودة للتوقيع للأهلي بعد توقيعه السابق للزمالك.

قائد الأهلي شدد أيضًا للمقربين منه على أن رحيل السعيد خارجيًا سيكون الحل الأفضل في ظل صعوبة استمراره داخل الأهلي، لعدم تقبل الجماهير له بعد توقيعه للزمالك.