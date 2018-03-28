تعرض هيكتور كوبر لأزمة صحية عقب مباراة مصر واليونان ونقله إلى المستشفى

كشف الإعلامي، أحمد شوبير عن نقل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، إلى أحد المستشفيات بسويسرا، مساء أمس الثلاثاء، عقب مباراة مصر واليونان، بعد تعرضه لضيق تنفس.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “كوبر تعرض لأزمة في التنفس ليلة أمس في فندق إقامة المنتخب المصري، وتم نقله إلى أحد المستشفيات ووضعه على أجهزة التنفس، لكنه عاد وأكد على تعافي المدير الفني وعودته مع المنتخب إلى القاهرة”.

وكان المنتخب المصري خاض لقاءين وديين خلال معسكره بسويسرا الأول أمام البرتغال وانتهى بخسارة الفراعنة في اللحظات الأخيرة بهدفين لهدف، والثاني أمام اليونان أمس وانتهى أيضًا بخسارة الفراعنة بهدف نظيف.