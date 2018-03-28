محمد صلاح بعد مباراة مصر واليونان: قادرون على إسعاد جمهورنا في روسيا (فيديو)

شدد محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، على أن لاعبي الفراعنة استفادوا كثيرًا من معسكر سويسرا الحالي الذي خاض خلاله الفريق مباراتين وديتين أمام البرتغال واليونان، وانتهتا بخسارة الفراعنة (1_2) و(صفر-1) على التوالي، في إطار استعدادات مصر لخوض غمار مونديال روسيا 2018.

ولم يُشارك صلاح في مباراة اليونان، حيث فضّل الجهاز الفني إراحته، لكنه شارك في مبارة البرتغال وسجل هدف الفراعنة.

وأكد محمد صلاح، في تصريحات تلفزيونية، أن مباراتي البرتغال واليونان مهمتين للمنتخب الأول، خاصة أن معظم اللاعبين المتواجدين في معسكر المنتخب شاركوا في المباراتين وحصلوا على فرصة، ويبقى القرار النهائي لتقييم هؤلاء اللاعبين في يد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب.

وقال نجم ليفربول: “كنت أتمنى أن يكون المعسكر أطول من هذه المدة، لكن المنتخب حاول الاستفادة بأكبر قدر من هذه المدة”، موضحًا أن الفريق المصري لعب مباراتين أمام فرق قوية كالبرتغال واليونان.

طمأن صلاح الجمهور المصري قبل انطلاق المونديال، قائلًا: “قادرون على إسعاد المصريين في روسيا وتقديم أداء جيد في المونديال”.

وتلعب مصر في مونديال روسيا مع كل من أورواغواي وروسيا والسعودية.