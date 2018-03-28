منتخب مصر يكشف عن مدى قوة إصابة عمر جابر

كشف الجهاز الطبي لمنتخب مصر عن مدى قوة إصابة عمر جابر، لاعب الفراعنة ولوس أنغلوس الأمريكي، التي تعرض لها أمام اليونان في سويسرا، مساء الثلاثاء، عباراة عن كدمة وسيحتاج فترة راحة.

وأوضح الجهاز الطبي للمنتخب أن إصابة جابر عبارة عن كدمة قوية في الركبة وسيحتاج بعض الراحة فقط، قبل العودة للمشاركة في المباريات مع فريقه بالدوري الأمريكي.

وكتب لاعب الزمالك السابق عبر حسابه على تويتر: “شكرا لكل واحد سأل واطمن عليا، الحمدلله جزع في الرباط الداخلي للركبة، الحمد لله على كل شيء”.

وكان صاحب الـ26 عامًا شارك في تشكيل المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر كظهير أيسر، قبل أن يغادر الملعب في الشوط الثاني متأثرًا بالإصابة، وشارك بدلا منه أيمن أشرف.

شكرا لكل واحد سأل و اطمن عليا الحمدلله جزع فى الرباط الداخلى للركبة الحمد لله على كل شىء — Omar Gaber (@omargaber) March 27, 2018

من جهته، قال عصام عبد الفتاح رئيس بعثة منتخب مصر في سويسرا إن محمد أبو العلا طبيب المنتخب أوضح أن جابرًا أصيب بكدمة في الركبة.

وواصل في تصريحاته تصريحات تلفزيونية: “عمر جابر ذهب للمستشفى للخضوع للكشف بالأشعة من أجل الاطمئنان عليه”.

وخسر منتخب مصر أمام اليونان بهدف نظيف مساء الثلاثاء، ضمن استعدادات الفراعنة لانطلاق منافسات كأس العالم 2018 في روسيا.

يُذكر أن قرعة نهائيات كأس العالم 2018 أسفرت عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع منتخبات السعودية وأوروغواي وروسيا (البلد المنظم).