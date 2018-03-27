منتخب مصر يخسر من اليونان بعد أداء باهت في غياب محمد صلاح (فيديو)

خسر منتخب مصر 1-صفر أمام اليونان بعد أداء باهت في غياب الهداف محمد صلاح خلال مباراة ودية في سويسرا ضمن استعدادات المنتخب العربي للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد غياب 28 عامًا.

واعتمد هيكتور كوبر مدرب مصر على تشكيلة مختلفة تمامًا عن التي خسرت 2-1 أمام البرتغال في الدقائق الأخيرة يوم الجمعة الماضي، لكن الفريق بدا بلا أنياب، ولم يهدّد مرمى المنافس في غياب صلاح مهاجم ليفربول، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا.

وسجل نيكوس كاريليس هدف اللقاء الوحيد لليونان، التي فشلت في التأهل إلى كأس العالم، من ضربة رأس في الدقيقة 30 في غفلة من دفاع مصر، وتنافس مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم مع روسيا صاحبة الضيافة وأوروغواي، والسعودية.

كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم رأيه في الهزيمة التي تعرض لها منتخب الفراعنة أمام اليونان استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم في روسيا يونيو المقبل.

وقال كوبر في تصريحات تلفزيونية: “النتيجة اليوم سلبية أمام اليونان وفي اللقاء الماضي أمام البرتغال لكن كان هناك استفادة قوية من معسكر سويسرا والذي يعد التجربة قبل الأخيرة قبل خوض منافسات كأس العالم”.

وأضاف: “هناك إيجابيات تحققت من معسكر سويسرا، رغم خسارة المباراة الودية اليوم ضد اليونان بهدف دون رد، وقبلها أمام البرتغال بنتيجة (2-1) استغلينا المباريات الودية لتجربة أكبر عدد من اللاعبين”.

وتابع: “لم يعجبني الأداء في الشوط الأول أمام اليونان، صحيح أن الوضع تغير للأفضل بعض الشيء في الشوط الثاني، ولكن في النهاية خسرنا المباراة”.

وأردف: “بدأنا تقييم وتحليل القائمة النهائية للمونديال لأنه لا يوجد وقت، صحيح أننا خسرنا المباراتين الوديتين، ولكن كان من المهم تقييم اللاعبين لاسيما الجدد، وأرى أن معسكر سويسرا إيجابي رأينا العناصر الجديدة التي لم تحصل على فرصة وهو الهدف من المباراة، ونستطيع أن نقيم ونحلل مستوى كل لاعب”.