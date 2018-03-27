هدف مباراة مصر واليونان.. كاريليس يسجل من رأسية متقنة (فيديو)‎

تقدم المنتخب اليوناني بهدف أول على حساب المنتخب المصري من رأسية متقنة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في معسكر المنتخبين بسويسرا، استعدادًا لخوض الفراعنة منافسات كأس العالم.

وفى الدقيقة 29 فاجأ المنتخب اليوناني الفراعنة بهجمة سريعة من الناحية اليسرى وعرضية وضعها مهاجم اليونان نيكولاوس كاريليس برأسه في مرمى عواد.

وجاءت المباراة سريعة وحماسية من جانب الفراعنة مع الدقائق الأولى، وأضاع مؤمن زكريا هدفًا محققًا للفراعنة في الدقيقة 5 من اللقاء، بعدما تلقى تمريرة من رمضان صبحي داخل منطقة جزاء اليونان.. ورد المنتخب اليوناني في الدقيقة 14 من خلال تصويبة فى اتجاه محمد عواد لكنه يتصدى لها.

مباراة ودية | مصر 0 × 1 اليونان | هدف اول اليونان HD pic.twitter.com/XBUZqPfVyA — WC18HD (@WC18HD) March 27, 2018

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم، محمد عواد وأحمد المحمدى وسعد سمير وعلى جبر وعمر جابر، وحسام عاشور ومحمد الننى ومؤمن زكريا ومحمد مجدى أفشة ورمضان صبحى ومروان محسن.

وفضل هيكتور كوبر، المدير الفني، وضع محمد صلاح على دكة البدلاء.