تسريب مقطع فيديو جديد لميدو وحازم إمام ومجدي عبدالغني من ستوديو قناة أون سبورت‎ (شاهد)

تداولت صفحات رياضية مصرية بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، مقطع فيديو جديدًا جرى تسريبه للرباعي مجدي عبدالغني وحازم إمام وسيف زاهر، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد حسام ميدو.

وأظهر مقطع الفيديو مجدي عبدالغني وهو يتلفظ على مراسل قناة “أون سبورت” خلال الإعداد التجريبي لمباراة مصر والبرتغال الودية، كما تناول أيضًا سبب استبعاد المدرب هيكتور كوبر للحارس عصام الحضري من المباراة.

وكانت فضائية “أون سبورت” المصرية قد أعلنت عن استبعاد مجدي عبدالغني وحازم إمام عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد حسام ميدو، من تحليل مباراة مصر واليونان المقبلة؛ بسبب أزمة الفيديو الفاضح.

يشار إلى أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، السبت، مقطع فيديو للرباعي يُظهر حديثًا جانبيًا مليئًا بالألفاظ الخارجة عن اللياقة، من جانب مجدي وميدو، مع ضحكات من حازم إمام وسيف زاهر في كواليس الأستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال الودية.