الوحدة الإماراتي يطلب نجم الإسماعيلي.. ووكيل علي جبر يوضح حقيقة رحيله إلى النادي الأهلي

كشف تامر النحاس مدير أعمال اللاعب إبراهيم حسن صانع ألعاب فريق الإسماعيلي المصري، تلقي اللاعب عرضًا من نادي الوحدة الإماراتي لضمه في الموسم الجديد.

وأكد النحاس عبر فضائية dmc sports أن إبراهيم حسن لن يستمر على الأرجح مع الإسماعيلي، مع تلقيه عدة عروض للانتقال إلى أندية أخرى في السعودية بجانب الوحدة الإماراتي.

وأشار إلى أن علي جبر مدافع الزمالك المعار إلى وست بروميتش الإنجليزي، يحق له الرحيل نهائيًا بتفعيل بند البيع النهائي في أي وقت حتى نهاية الموسم، نافيًا ما تردد حول رحيله للأهلي.

وأضاف: “جبر يسعى إلى الاستمرار في أوروبا لفترات أطول ولا يفكر في العودة إلى مصر”.