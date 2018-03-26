مرتضى منصور يوضح حقيقة إساءته لمحمود الخطيب.. ويعلق على فيديو ميدو ومجدي عبدالغني

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة قيامه بالإساءه لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال التصريحات التي أطلقها، يوم الأحد، ضد عدلي القيعي، مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، على خلفية الأزمة المشتعلة بين الناديين حاليًا بسبب صفقة عبدالله السعيد.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: “البعض فسر حديثي على أنه اقتحام وإساءة لمحمود الخطيب، وهذا لم يحدث، كامل احترامي للأهلي وللخطيب وصالح سليم والنادي الأهلي بالكامل”.

وأضاف: “البعض فقط يحاول المتاجرة بما أقول ليحصل على مشاهدات فيكتب شاهد مرتضى يتهم الخطيب، ولكن ذلك لم يحدث كل ماقلته كان موجهًا لعدلي القيعي فقط”.

ومن جانب آخر، علق مرتضى على الفيديو الذي تم تسريبه أخيرًا، والخاص بأحمد حسام “ميدو” وحازم إمام ومجدي عبد الغني بصحبة سيف زاهر في الأستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال الودي.

وقال مرتضى: “تعجبتُ كثيرًا مما قاله ميدو عندما كتب أنه لا يبيع سبحًا، هل اقتصر الالتزام فقط على الذين يبيعون السبح، علمت أن ميدو اعتذر عن الفيديو والكلام المذكور به، ولكن المشكلة تكمن فيما قاله مجدي عبدالغني، فقد وصف مشجعي نادي الزمالك بلفظ بذيء، ولم يرد على كلامه حازم إمام أو ميدو”.

وأضاف: “لن أقدم أي بلاغ بسبب هذا الفيديو، ولن أرفع قضية على مجدي عبدالغني بتهمة الإساءة لنادي الزمالك لأنني أعلم جيدًا أنني إذا فعلتُ ذلك فسيتم تفسير الأمر على أنه صراع بين أهلي وزمالك كما جرت العادة، والأمر في يد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة”.

وانتشر أخيرًا فيديو مسرب يظهر ميدو وحازم إمام ومجدي عبد الغني في الأستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال الودية على فضائية “أون سبورت” وهم يتبادلون الألفاظ البذيئة والكلام الخادش للحياء، منتهزين فرصة أنهم كانوا وقتها خارج الهواء.

عمرو وردة

من ناحية أخرى، كشف وكيلا أعمال مصطفى فتحي وعلي جبر، ثنائي نادي الزمالك ومنتخب مصر، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن اقترابهما من الانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقلة.

وكانت أنباء قوية ترددت بشأن تدخل تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي من أجل إقناع الثنائي علي جبر ومصطفي فتحي بالانتقال للأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال تامر النحاس، وكيل أعمال جبر، مدافع الزمالك المعار لنادي ويست بروميتش الإنجليزي في تصريحات تلفزيونية: “كل الأنباء التي ترددت عن انتقال جبر للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة غير صحيحة”.

وأضاف النحاس: “عقد إعارة علي جبر يقضي بأحقية وست برومتش في شراء اللاعب من الزمالك نظير سداد 2 مليون و200 ألف يورو، وحال عدم حدوث ذلك سيعود اللاعب للقلعة البيضاء ولا دخل للنادي الأهلي بالأمر من الأساس”.

وتابع: “جبر متمسك باستكمال مشواره الاحترافي ولا نيه لديه في الانتقال لصفوف الأهلي وإذا عاد إلى مصر لن يلعب إلا في صفوف الزمالك”.

وفي الإطار ذاته، نفى محمد شيحة، وكيل مصطفى فتحي، لاعب الزمالك المعار لصفوف التعاون السعودي، أنباء انتقال اللاعب للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شيحه في تصريحات تلفزيونية: “عقد إعارة مصطفى فتحي مع التعاون السعودي يتضمن بندًا يقضي بضرورة عرض اللاعب على النادي الأبيض حال استقرار مسؤولي التعاون على بيعه”.

وأضاف أن نادي التعاون يحق له شراء فتحي نهائيًا مقابل سداد 3 ملايين و600 ألف دولار لنادي الزمالك قبل نهاية شهر مايو المقبل.

وتابع شيحة، أن العقد الثلاثي الموقع بين الزمالك والتعاون ومصطفى فتحي يقضي بضرورة قيام النادي السعودي بعرض اللاعب على ناديه الأصلي إذا أراد بيعه وحال رفض الزمالك شراءه يمكنه بيعه لأي نادٍ داخل أو خارج مصر، لكن إذا أراد بيعه للنادي الأهلي عليه سداد 10 ملايين دولار للزمالك وفقًا لعقد الإعارة.

وفى السياق ذاته، حسم عمرو وردة، لاعب منتخب مصر ونادي أتروميتوس اليوناني، قضية عودته لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، مطلع الموسم المقبل.

وكانت أنباء ترددت بشأن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع عمرو وردة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعويض رحيل عبدالله السعيد في نهاية الموسم الحالي، بعد قرار عرضه للبيع أو الإعارة بسبب توقيعه للزمالك.

وقال وردة في تصريحات تلفزيونية: “لا أفكر في العودة للنادي الأهلي والدوري المصري حاليًا، ومتمسك باستكمال مشواري الاحترافي حتى النهاية”.

وأضاف: “أتروميتوس يحتل المركز الثالث بالدوري اليوناني، ونحن نسير بشكل جيد، ويتبقى 5 مباريات على نهاية الدوري، ولدي عقد مع نادي باوك وسأعود إليهم بعد كأس العالم، ولن أرحل عن أوروبا، وبعد المونديال سألعب خارج اليونان”.

وتابع: “هناك من تحدث معي من أجل العودة للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لكني أغلقت هذا الملف بسبب الرغبة في استكمال الاحتراف، والأهلي بيتي وخياري الأول عند العودة لمصر ولكن لن أعود في الموسم المقبل”.

واستطرد: “كنت أستطيع الانتقال لناد أكبر في أوروبا لكني فضلت الدوري اليوناني بسبب رغبتي في المشاركة بشكل أساسي في المباريات في الموسم الحالي من أجل المشاركة في كأس العالم المقبل، وفي المستقبل سأنتقل إلى ناد أفضل بعد المونديال”.