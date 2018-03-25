مدرب نادي الزمالك يكشف حقيقة رحيله.. والبرلمان المصري يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

نفى إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد حول رحيله عن قيادة “الأبيض” بنهاية الموسم، بعد تلقيه أكثر من عرض خارجي.

كانت عدة تقارير وأنباء مصرية قد نشرت موافقة جلال على تدريب أحد الفرق الخليجية، خاصة الإمارات والسعودي بداية من الموسم المقبل.

وأكد جلال على هامش مباراة الزمالك وبتروجت الودية، أنه لم يتلق عروضًا من الإمارات أو السعودية في الفترة الحالية، مثلما تردد في الآونة الأخيرة.

وشدد جلال أنه مستمر مع الزمالك، مضيفًا أنه يحترم تعاقده مع الفريق ولا يوجد سبب لرحيله.

وانتهت مباراة الزمالك وبتروجت، بالتعادل السلبي في إطار الاستعداد للقاء الإسماعيلي يوم 2 أبريل المقبل في الجولة 30 للدوري الممتاز.

من جهة أخرى رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، طلب الإذن برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في إحدى قضايا السب والقذف المرفوعة ضده، لعدم استيفاء الشروط.

وفي أول تعليق له على القرار، وجه مرتضى منصور الشكر إلى أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية، واصفاً رفض اللجنة بأنه “رد قاس على من يعملون ويحرضون ضده”.

وأضاف مرتضى في تصريحات صحفية عقب قرار البرلمان بالرفض: “هذا أكبر رد على المتربصين بي وبالنادي، وما يحاك ضدي من مؤامرات ومكائد، ويكفي أن القرار جاء بالإجماع ليثبت أنها شكاوى كيدية، والبرلمان يقدر الشرفاء، ولا يستغنى عنهم، ومن ثم جاء قراره بالرفض تجاهي”.

يذكر أن نادي الزمالك يعيش حالة من الارتباك، بعد أن قررت نيابة الأموال العامة بدء التحقيق في الموقف المالي للنادي، بناء على بلاغات تقدم بها عباس، وصلت إلى صدور قرار من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة لإدارة أموال النادي، لحين الانتهاء من التحقيقات، إلى جانب التحقيق في مخالفات تتعلق بالعضوية الاستثنائية التي منحها مرتضى للكثيرين بالمخالفة للنسبة المقررة في اللائحة.