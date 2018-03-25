محمد إبراهيم يرفض تكرار أزمة عبدالله السعيد.. والزي الجديد يغضب جماهير النادي الأهلي

رفض محمد إبراهيم، لاعب وسط نادي الزمالك، التوقيع على عقود رسمية للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية، خوفًا من تكرار أزمة عبدالله السعيد، لاعب وسط القلعة الحمراء ومنتخب مصر، الذي قام بالتوقيع للزمالك ثم مدد تعاقده مع الأهلي.

وقالت تقارير صحفية، إن إبراهيم، حصل على مقدم تعاقد من النادي الأهلي ولكنه رفض التوقيع على العقود الرسمية خلال الفترة الحالية انتظارًا لموقفه النهائي مع الزمالك.

ويرغب محمد إبراهيم في الاستمرار مع الزمالك، ويسعى لتعديل عقده مع النادي ماليًا بشكل مرض له وإلغاء الشرط الجزائي في عقده لكن علاقته غير الجيدة بمرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء، جعلته يحتفظ بورقة التفاوض مع النادي الأهلي.

وينتظر إبراهيم لنهاية الموسم الحالي ليرى هل سيحصل على فرصته مع الزمالك بشكل كبير، وستقوم الإدارة بالاستجابه لمطالبه المالية ويجدد تعاقده أو سيقوم باستخدام الشرط الجزائي في تعاقده المقدر بـ500 ألف دولار للانتقال لأي ناد خليجي ثم الانتقال للأهلي.

ويوجد في عقد محمد إبراهيم مع الزمالك، شرط جزائي ينص على دفع 500 ألف دولار، والرحيل لأي فريق خارج مصر، وهو ما يرغب مسؤولو الزمالك في إلغائه.

يذكر أن لاعب وسط نادي الزمالك شارك خلال الموسم الجاري في 8 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفًا واحدًا.

الأهلي يطير إلى الإمارات لمواجهة الفجيرة وديا

المحطة القادمة ✈ الإمارات ???????? #YallaYaAhly pic.twitter.com/QdroJcRHRP — Al Ahly SC (@AlAhly) March 25, 2018

ومن جانب آخر، أبدت جماهير النادي الأهلي غضبها الشديد من الزي الجديد للفريق الأول، والمقرر أن يرتديه خلال التواجد في المعسكرات والسفريات الخارجية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور للزي الجديد؛ ما أغضب الجماهير الحمراء بسبب عدم رضاها عن لونه.

وطلبت جماهير الأهلي من الإدارة فسخ التعاقد مع الشركة المسؤولة عن تصميم زي النادي بسبب عدم رضاها عن الزي الخاص منذ التعاقد مع هذه الشركة.