تعرف على موعد مباراة مصر واليونان بعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في أوروبا

كشفت تقارير صحافية، عن الموعد الجديد المنتظر لمباراة منتخبي مصر واليونان، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين، بعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في أوروبا.

وتقابل مصر، الثلاثاء، منتخب اليونان، في ثاني وديات المنتخب خلال معسكر سويسرا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال الصحافي مصطفى طنطاوي، المرافق للبعثة، في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، أن بدء العمل بالتوقيت الصيفي تسبب في تقديم موعد المباراة لمدة ساعة، لتقام في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، بدلًا من التاسعة.

وكانت توقيت سويسرا يتأخر عن نظيره في مصر بساعة واحدة، قبل أن يبدأ التوقيت الصيفي، لتقام المباراة في الثامنة مساء في البلدين.

وألغت مصر قبل عامين، نظام تغيير التوقيت مع بداية فصلي الصيف والشتاء.

وكانت مصر خسرت في الوقت الضائع، الجمعة، بهدفين لهدف، أمام البرتغال، بطلة أوروبا، في أول الاستعدادات للمونديال.

وأوقعت قرعة كأس العالم، منتخب مصر، في المجموعة الأولى، بجوار منتخبات روسيا (البلد المنظم)، وأوروغواي، والسعودية.