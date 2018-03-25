هل حصل التلفزيون المصري على حق إذاعة مباريات كأس العالم؟.. وزير الرياضة يجيب (فيديو)

أثار خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة المصري، سعادة المشجعين بعدما كشف عن إذاعة التلفزيون المصري لعدد من مباريات كأس العالم المقبلة في روسيا 2018.

وتأهلت مصر لكأس العالم 2018 في روسيا خلال الصيف الجاري بعد غياب 28 عامًا.

وقال عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: “التلفزيون الإسرائيلي ليس فقط من سيبث مباريات كأس العالم. نحن أيضًا سنبث 24 مباراة من البطولة”.

وأضاف: “قاربنا على عقد اتفاق نحصل فيه على حقوق نقل المباريات رسميًا، وسنعلن ذلك فور التوقيع خلال أيام بتكلفة قرابة الـ42 مليون دولار مقسمة على بضع دول، وسيكون نصيب مصر حوالي 6 إلى 10 ملايين دولار”.

وتابع: “سنوفر أيضًا عددًا من الشاشات العملاقة في الشوارع؛ لكي يتمكن المواطنون من مشاهدة مباريات كأس العالم مجانًا في الشوارع”.

ووقعت مصر في المجموعة الأولى لكأس العالم، برفقة منتخبات روسيا، أوروغواي، والسعودية.