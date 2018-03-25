ميدو يتحدث عن أزمة “الفيديو المسرب”: أعتذر للجميع ولكن ما حدث خيانة ومخطط ضد “أون سبورت”

يبدو ن أزمة الفيديو الذي تم تسريبه من قناة “أون سبورت” المصرية، والذي يظهر فيه الثلاثي حازم إمام وأحمد حسام “ميدو” ومجدي عبدالغني، خلال تحليل مباراة مصر والبرتغال الودية، ما زالت تحيّر الجميع.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهم اثناء أحد فواصل تحليل المباراة، ويحمل حديث ميدو ومجدي عبدالغني ألفاظًا خارجة وإيحاءات غير لائقة.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج “كل يوم”: “هناك حالة حزن بسبب ما حدث، هناك خيانة للأمانة، من المفترض أننا نعمل في مكان نشعر فيه بالأمان”.

وأضاف: “في البداية يجب أن أعتذر عن ما حدث، حتى لو الأمر حدث خارج الهواء لكن أيضًا نقدّر أن هناك من يحبنا ولا يرغب في أن يشاهدنا بتلك الصورة”.

وتابع: “من وجهة نظري ما محدث مخطط له نظرًا لأنه سبق وتكرر أكثر من مرة وحدث تحقيق من قبل للوقوف على المتسبب في التسريبات”.

وأشار: “علمنا -أيضًا- أن إحدى القنوات المنافسة قامت الشركة المسؤولة عن الإعلانات بها بنشر الفيديو لأكثر من 10 آلاف شخص خلال أول 3 ساعات من نشر الفيديو”.

وشدد المدير الفني السابق لوادي دجلة: “قناة أون سبورت حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ونعلم أن هناك من يستهدف القناة وليس الأشخاص”.

وأتم: “تواصلت مع متخصصين في هذا المجال، يجب أن يكون هناك تحقيق فيما حدث حتى لا يتكرر، ونعتذر للجماهير”.