ميدو يتحدث عن حالة “التربص” بشيكابالا

يرى أحمد حسام ميدو، محلل قناة أون سبورت ولاعب توتنهام الإنجليزي السابق، إن هناك حالة من التربص بمحمود عبدالرازق شيكابالا لاعب منتخب مصر ونادي الرائد السعودي.

وشارك شيكابالا أمس بديلًا أمام البرتغال غير أنه لم يقدم مستوى جيدًا، وهو ما صاحبه ردود فعل جماهيرية سلبية.

وطالبت الجماهير التي حضرت المباراة بنزول شيكابالا.

وغرد ميدو :”امبارح مِن ردود الفعل بعد المباراة حسّيت ان فيه تربص كبير من البعض لشيكابالا وحسيت ان فيه ناس كتير مستكتره عليه انه يكون في كاس العالم!! مش سهل انك تنزل ماتش رتمه عالي في اخر عشر دقايق إليّ طبيعة الماتش بقت ضد طبيعة لعبك والفرقه التانيه ضاغطه عليك!!”.

وعلق معلق mbc pro بلال علام :”شيكابالا إتظلم في التغيير .. لو كان نزل وصلاح في الملعب كان لعب صلاح في مساحات وخلانا نستفيد من سرعته”.

“لكن شيكابالا من أهم اللعيبه طبعاً حتى وان كان مقصر في حق نفسه”.

وغرد الفنان عزيز الشافعي :”فعلا فيه تربص وناس كتير مستكترين علي شيكابالا يروح المونديال بس ان شاء الله ربنا ينصره”.

“المشكلة الحقيقية اننا أغلبنا فعلا بقي بيشجع لاعيبة ناديه جوة المنتخب و بقت الأغلبية دي بتتصيد الأخطاء لبعض وتحول أداء منتخب مصر لمجرد فرصة جديدة للتحفيل والسف المتبادل”.

وأتم “ودي مصيبة و ملهاش حل”.

يذكر أن هيكتور كوبر وضع ثقته في شيكابالا خلال المباراة الأخيرة لمنتخب مصر بتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم أمام غانا، ونجح خلالها لاعب الزمالك المعار إلى الرائد السعودي في تسجيل هدف.