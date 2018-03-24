“أون سبورت” تحقق في مقطع فيديو الألفاظ الخارجة لمجدي عبدالغني وميدو وحازم إمام

فتحت فضائية “أون سبورت” المصرية اليوم السبت، التحقيقات في مقطع الفيديو المسرب للحديث الجانبي للرباعي مجدي عبدالغني وحازم إمام وسيف زاهر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد حسام “ميدو” قبل مباراة مصر والبرتغال الودية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرباعي يظهر حديثًا جانبيًا مليئًا بالألفاظ الخارجة من جانب مجدي وميدو مع ضحكات من حازم إمام وسيف زاهر في كواليس الاستوديو التحليلي.

وذكرت مصادر بقناة “أون سبورت” في تصريحات لشبكة “إرم نيوز”، أن إدارة القناة أحالت معدي الاستوديو التحليلي للمباراة إلى التحقيق، لكشف هوية المسرب ومحاسبته على هذا الخطأ.

وأضافت المصادر أن الشبهات تحوم حول 4 عاملين تحديدًا أحدهم يعمل في قسم الإذاعة الخارجية، مشيرةً إلى أن التحقيقات ستنتهي خلال ساعات في ظل تمسك الرباعي الذي ظهر بمقطع الفيديو بالتوصل إليه ومحاسبته.

وكان لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، قد قدّم اعتذارًا عن مقطع الفيديو الذي جرى تسريبه.

وكتب “ميدو” عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، “أمس تم تسريب فيديو خلال جلوسنا في الفاصل، في البداية بنعتذر لكل الناس على كل لفظ خارج فيه، وثانيًا هنوصل لخائن للأمانة في أسرع وقت ممكن”، في إشارة منه لمسرب مقطع الفيديو.

وأضاف في رسالة إلى الشباب التي انتقدت الألفاظ الخارجة: “أما عن الشباب اللي عايشة الدور ومصدومين من الألفاظ، وكانوا فاكرين إننا بنتكلم مع بعض في بيع سبح وفوانيس، أحب أوضح أن ميدو عمره ما عمل نفسه ملاك، ولا عايز الناس تفتكره ملاك”.