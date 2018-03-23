إيان راش غير قلق من إمكانية تحطيم محمد صلاح لرقمه التاريخي مع ليفربول

أكد الويلزي إيان راش، أحد أساطير فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لا يشعر بالقلق لقرب المصري محمد صلاح من تحطيم رقمه القياسي كأفضل هداف للفريق في موسم واحد، لكنه في المقابل طالب بالفوز بالألقاب لتكون للأرقام الشخصية قيمة أكبر.

وقال المهاجم الأسطوري للفيربول: ” بطبيعة الحال تريد الحفاظ على أرقامك القياسية، لكن أن تكون في تاريخ ليفربول فهذا يعني أن الأرقام خلقت لتحطم، وإن فعلها صلاح فهذا يعني أن الفريق بخير.”

وأضاف المهاجم الويلزي :” حين حطمت الرقم القياسي قالوا لي إن الأرقام خلقت لتحطم، لكن الأهم بالنسبة لي لم يكن تسجيل 47 هدفًا.. كان الفوز بـ3 ألقاب .”

وأكد المهاجم الويلزي الشهير أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب مميز ويشتغل بجدية كبيرة في التدريبات واللقاءات، لكن الأهم هو الفوز بالألقاب وقال :” شيء جيد أن تتوفر على أرقام مميزة شخصية، لكن الفارق أني حين سجلت 47 هدفًا كانت مساهمة في الفوز بـ3 ألقاب.”

وأضاف إيان راش :” هذا ما يجب أن يعود ليفربول لحمله حاليًا، أن تساهم الأهداف والأرقام والإنجازات الشخصية في الفوز بالألقاب .”

ولعب إيان راش رفقة ليفربول فترتين من 1980 إلى 1987 ومن 1988 إلى 1996، ويعتبر من أساطير الفريق حيث توج بلقب دوري الأبطال مرتين وسجل 340 هدفًا للفريق، ويعتبر هدافه التاريخي.

وفقد إيان راش رقمه التاريخي كهداف لمنتخب ويلز أمس، لفائدة نجم ريال مدريد غاريث بيل الذي سجل هدفه رقم 29 ليجرده من رقمه التاريخي.