رسميًا.. المصري البورسعيدي يجدد عقد حسام حسن لنهاية الموسم المقبل (صور)

أعلن النادي المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، تجديد عقد مدربه حسام حسن والجهاز الفني المعاون له بالكامل لمدة عام آخر ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأضاف النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: “أتم مجلس إدارة النادي المصري إجراءات تجديد عقد الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير الكرة وذلك للموسم الرابع على التوالي.

ووقع الثنائي وكافة أعضاء الجهاز الفني والإداري عقود الموسم الجديد في حضور مجلس أعضاء إدارة النادي برئاسة سمير حلبية.

#المصري يوقع رسمياً عقود التجديد للموسم الرابع على التوالي مع التوأم حسن والجهاز الفني بالكامل

التفاصيل : https://t.co/Ms6svOZjBR#AlMasrySC pic.twitter.com/3CvT7s52ob — Al-Masry SC (@AlMasrySC) ٢٢ مارس، ٢٠١٨

واتفق النادي مع جهازه الفني على التجديد قبل إياب الدور الثاني لكأس الاتحاد الأفريقي أمام سيمبا التنزاني لكن تأجل التوقيع لحين إعداد العقود.

وسيلتقي المصري مع مونانا الغابوني في الدور الثالث بكأس الاتحاد كما يسعى لاحتلال المركز الثاني في الدوري المحلي، حيث يتنافس مع الإسماعيلي والزمالك على بلوغ دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

ويحتل المصري المركز الرابع حاليًا برصيد 49 نقطة من 26 مباراة، وله ثلاث مباريات مؤجلة وفي حال فوزه بها يقفز للمركز الثاني.