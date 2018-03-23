شركة إنجليزية تقدم عرضًا جديدًا لبناء إستاد نادي الزمالك

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك عرضًا جديدًا من إحدى الشركات الإنجليزية، أكدت فيه رغبتها في تمويل وبناء الإستاد الجديد للنادي، والمزمع بناؤه في مدينة السادس من أكتوبر.

الشركة الإنجليزية، هي التي كانت وقد أرسلت قبل ذلك عرضًا للنادي مدعمًا بالرسومات والصور، ولم تكتمل المفاوضات بسبب عدم اجتماع مجلس إدارة الزمالك منذ انتخابه.

ولم يجتمع مجلس الزمالك بسبب إصرار مرتضى منصور رئيس النادي على عدم وجود هاني العتال، متهمًا إياه بتزوير عضويته.

وتجددت المفاوضات بين الشركة الإنجليزية ونادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية، لحسم هذا الأمر، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات بين مسؤولي الزمالك والشركة الإنجليزية.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد وعد الجماهير ببناء الملعب الخاص بالنادي، في مدينة السادس من أكتوبر خلال حملته الانتخابية، بعد تعديل التصميمات الخاصة به عن طريق الشركة الإنجليزية.