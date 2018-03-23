مباراة مصر والبرتغال.. لماذا تكتسب معركة محمد صلاح ورونالدو أهمية خاصة؟‎

ستضع إسبانيا عينًا في دوسلدورف حيث تلتقي ألمانيا وديًا الليلة، والعين الأخرى في زيوريخ عندما تلتقي البرتغال، منافستها في المجموعة الثانية في كأس العالم، مع مصر بقيادة محمد صلاح وديًّا.

وستشهد مباراة زيوريخ منافسة بين لاعبين من الأفضل حاليًا في العالم، هما كريستيانو رونالدو قائد البرتغال وأفضل لاعب في العالم 5 مرات، وصلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا برصيد 28 هدفًا.

وسجل صلاح رباعية في فوز ليفربول 5/0 في مرمى واتفورد بالدوري، وبعدها بيوم واحد فعل رونالدو نفس الشيء في فوز كبير لريال مدريد 6/3 على جيرونا.

وهناك معركة أخرى تلوح في الأفق بين رونالدو (33 عامًا) وصلاح (25 عامًا) على الفوز بالحذاء الذهبي، لأكثر لاعب يسجل أهدافًا في أوروبا ويتصدر صلاح تلك المعركة حاليًا برصيد 28 هدفًا، بعد تسجيله 18 هدفًا في التسع مباريات الأخيرة.

واعترف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، أن الجماهير تريد مشاهدة صلاح في مواجهة رونالدو قائلًا: “الجماهير متشوقة لرؤية صلاح يلعب ضد كريستيانو رونالدو”، وقال أحمد حسن (كوكا) زميل صلاح في المنتخب المصري: “كريستيانو أفضل لاعب في العالم، يجب أن نتخذ حذرنا أمامه، هو لاعب رائع قادر على إحداث الفارق”.

وأضاف كوبر “سنواجه واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم ولدينا خطة لمراقبته خلال المباراة، درسنا المنتخب البرتغالي بشكل جيد للغاية”.

مقارنة مع ميسي

وعن مقارنة صلاح بالنجم ليونيل ميسي، قال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عقب رباعية واتفورد “صلاح يسير في طريقه الخاص”.

ويتمتع صلاح بشعبية طاغية في مصر حيث قاد “الفراعنة” إلى كأس العالم لأول مرة من 1990، بتسجيله هدفي الفوز على الكونغو في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

وبات صلاح على وشك معادلة رقم ديدييه دروغبا مع تشيلسي، عندما سجل (29 هدفًا في موسم 2009/2010) كأفضل هداف أفريقي في تاريخ البريميرليغ للانضمام إلى رونالدو (31) ولويس سواريز (31) وآندي كول (34) و(34) آلان شيرر وجميعهم تجاوزا 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

وسجل رونالدو “هاتريك” رقم 50 من مسيرته، وتُوِّج قبل أيام بجائزة أفضل لاعب برتغالي، وقال عن نفسه: “أقول دائمًا إنني الأفضل لأنني أظهر ما يستحق ذلك”.

وسيقود مصر عصام الحضري حارس المرمى المخضرم البالغ من العمر (45 عامًا)، بينما يسعى رونالدو إلى تعزيز مكانته في صدارة هدافي البرتغال عبر التاريخ برصيد (79 هدفًا).

يأتي ذلك في الوقت الذي يتردد فيه على نطاق واسع، أن صلاح في طريقه إلى ريال مدريد، وقد أكد ذلك كوبر عندما قال: “أكدوا لي أن ريال مدريد يريد توقيعه، صلاح يملك الكفاءة على ارتداء القميص الأبيض وهذا أمر لا شك فيه”، وبالتالي يمكن أن يتنافس اللاعبان اليوم ويصبحا زميلين غدًا”.