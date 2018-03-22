مصر.. إخلاء سبيل حمادة السيد مدافع نادي أسوان المتهم بالتواصل مع “داعش”

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إخلاء سبيل اللاعب حمادة السيد، قائد فريق كرة القدم الأول بنادي أسوان، بتدابير احترازية.

وألقي القبض على السيد، في سبتمبر الماضي، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا؛ لاتهامه في القضية رقم 840 لسنة 2017.

ووجهت النيابة إليه تهم الانضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

وكان مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف العام على كرة القدم، قد كشف في سبتمبر الماضي، كواليس واقعة القبض على قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، موضحًا أنها تمت عقب انتهاء المران الأساسي للفريق، حيث استوقفته سيارة أمن، خارج النادي أثناء توجه اللاعب إلى سكنه الخاص بمنطقة أطلس بأسوان، وتم اقتياده إلى القاهرة لمباشرة التحقيق معه.

وأعلن نادي أسوان خبر الإفراج عن قائده، ولكن بتدابير احترازية.