نادي الزمالك يبدأ التحرك لمنع الأهلي المصري من خطف محمد إبراهيم

بدأ نادي الزمالك في التحرك بشكل جدي؛ لمنع انتقال محمد إبراهيم قائد الفريق إلى الأهلي، باستغلال ورقة الشرط الجزائي.

وسيعقد إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة جلسة مع محمد إبراهيم خلال الفترة المقبلة، بحضور وكيله؛ لتعديل عقد، عن طريق تمديد عدد السنوات وإلغاء الشرط الجزائي مع زيادة القيمة المالية.

ويرغب نادي الزمالك في قطع الطريق على الأهلي لخطف محمد إبراهيم، بعدما ترددت أنباء في الفترة الماضية، أن الأهلي سيحاول استغلال الشرط الجزائي في عقد إبراهيم مع الزمالك، عن طريق إحضار عرض خليجي، ثم التعاقد معه.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد إبراهيم 500 ألف يورو، بشرط أن يرحل اللاعب إلى ناد خارج مصر.

وشارك محمد إبراهيم مع الزمالك في الموسم الجاري بـ 8 مباريات ببطولتي الدوري والكأس؛ وسجل هدفًا وحيدًا، وطالب إيهاب جلال المدير الفني للفريق ببقاء اللاعب وعدم رحيله.