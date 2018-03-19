النادي الأهلي المصري يحدد احتياجاته من سوق الانتقالات ويعلن أول صفقة

قال حسام البدري مدرب الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إنه يسعى لتدعيم خط دفاعه قبل مواصلة مشواره بدوري أبطال أفريقيا سعيًا للتتويج باللقب القاري.

ويعاني خط دفاع الأهلي، وصيف بطل دوري الأبطال، بعد رحيل أحمد حجازي للانضمام لوست بروميتش ألبيون الإنجليزي في بداية الموسم ثم إصابة رامي ربيعة.

وأضاف البدري في تصريحات لموقع الأهلي على الإنترنت اليوم الإثنين أن “فترة الانتقالات الصيفية ستشهد التعاقد مع مدافع متميز قبل استئناف مباريات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية”.

وبعد حسمه للقب المحلي قبل تأهل الأهلي لدور الستة عشر الذي يقام بنظام المجموعات بدوري الأبطال بعد أن أطاح بمنافسه مونانا الجابوني 7-1 في مجموع مباراتي دور 32.

وتابع البدري أن “هناك مشاورات مستمرة مع لجنة الكرة من أجل انتقاء أفضل العناصر لضمها لصفوف الفريق وفقا لاحتياجاته”.

وأشار مدرب الأهلي إلى أنه يتابع بشكل جيد اللاعبين الذين تمت إعارتهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مؤكدًا أنه من الممكن أن يعود بعضهم لصفوف الفريق مرة أخرى بداية الموسم المقبل.

وأضاف بقوله “يتوقف الأمر على مستوى اللاعب وحاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة”.

وكشف البدري عن أن اللاعب الوحيد الذي تم الاستقرار على عودته بداية من الموسم المقبل هو ناصر ماهر المعار لسموحة “بعدما قدم مستويات متميزة خلال الموسم الحالي”.

وأكد البدري أن صفقات الإعارة بشكل عام تم إبرامها “بعد دراسة وافية لاحتياجات الفريق وفرص هؤلاء اللاعبين في المشاركة ومردود تلك الإعارة على مستواهم مستقبلًا.

“كل شيء تمت دراسته بعناية شديدة”.