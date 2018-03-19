أحمد فتحي يوجه رسالة عتاب لجماهير النادي الأهلي المصري (فيديو)

وجه أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي المصري، رسالة عتاب لجمهور الفريق، بعد السباب الذي وجهه له الجمهور قبل أن يقوم بتجديد تعاقده رسميًا لمدة موسمين.

وهتفت جماهير الأهلي التي حضرت لقاء فريقها أمام مونانا في القاهرة، ضد أحمد فتحي بسبب عدم التجديد وقتها.

وقال فتحي في تصريحات لقناة ناديه الرسمية: “النادي مطالب دائمًا بالحصول لى كل بطولة ويوضع علينا ضغط عصبي ولو تعادلنا مباراة كأن حصل أزمة كبيرة لدينا، وعندنا اللاعب يجب أن يكون للاعب شخصية قوية، وممكن يحصل تأثر من الجمهور ولكن يجب أن تركز في الملعب”.

وأضاف: “الأهلي بيتي ومنذ 2008 وأنا في النادي وسافرت قطر ورجعت، والحمدلله جددت سنتين مؤخرا وحصل مفاوضات وجددت وتأخرت وكل حاجة خير وربنا مقدر لك كل شيء، وزعلان على خسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا الماضية وتعبنا فيها جدا ولكن هذا قدر في النهاية”.

وتابع: “أنا قلت لكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إني حابب أكون في النادي ولا أريد الخروج لأي مكان، والمفاوضات تأخرت قليلا بسبب ضغط المباريات والحديث عن أبرز النقاط في العقد”.

وشدد: “بحب النادي وجمهوره، لأن مفيش جمهور مثله في مصر كلها وأتمنى أظل أسعدهم وأفرحهم وأجيب لهم بطولات، وطبيعي وإحنا بنلعب ننافس على كل البطولات وطبيعي لا تريد الخسارة، ولكن غصب عنك لا يحدث توفيق، ولازم يكون فيه ثقافة الخسارة وأنت تلعب في نادي كبير، والموضوع يكون أسهل والناس لا تأخذ كل حاجة على أعصابها وهذه هي كرة القدم طبيعي تكسب وتخسر”.

وعن هتاف الجماهير ضد، أكد: “مش معقول بحبك وأشتمك، اللي بيحب حد بيحبه بسبب شخصيته وعليه أن يسانده وكل واحد له مكانته عند الناس وعمري ما عملت مشكلة من تواجيد في النادي من 10 سنوات، بطلع كل اللي عندي في التدريبات والمباريات وبحاول أعمل أقصة حاجة عندي”.

واستطرد: “رسالتي للجمهور ليست زعل ولكن عتاب وصعب عليّ نفسي بالتأكيد، ولما هما قولوا كده تسألت لماذا؟ نحن في مرحلة مفاوضات وغضبت قليلا منهم ولن أكون منافقا، ولكن هذا داما يحدث، وأقول لهم في النهاية الحمدلله إن بيننا حب متبادل وأتمنى ختام حياتي في النادي ونتمنى نسعدهم ونجيب لهم بطولات دائما”.

موسى سو

من ناحية أخرى، فتح النادي، مفاوضات شفهية مع السنغالي موسي سو، مهاجم نادي بورصا سبور التركي، لضمه لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، مطلع الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز” إن موسى سو دخل حسابات الجهاز الفني في انتقالات الصيف المقبل.

وأضاف المصدر: “يلعب السنغالي في صفوف النادي التركي معارًا من نادي شباب أهلي دبي الإماراتي حيث ينتظر انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في المونديال من أجل حسم موقفه بشأن قبول عرض الأهلي أو الاحتراف في أحد الدوريات الأوروبية”.

وتابع: “علي الرغم من وضع اللاعب ضمن ترشيحات التعاقد مع مهاجم أجنبي نهاية الموسم وفتح خط مفاوضات شفهي معه، إلا أن البدري مازال متحفظا على حسم الأمر بشكل نهائي بسبب سن اللاعب الذي يبلغ 32 عامًا”.

محمد عواد

ومن جانب آخر، رفض محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي، مناقشة فكرة انتقاله إلى النادي الأهلي نهاية الموسم الحالي، مفضلاً الرحيل إلى أحد الدوريات الأوروبية بعد تألقه مع ناديه هذا الموسم.

وشدد مصدر داخل الأهلي على أن رغبة عواد في اللعب للأهلي تغيرت وأنه بدأ التفكير جديًا في الرحيل إلى أوروبا خوفا من شبح الدكة في الأهلي.

وأضاف أن اللاعب أبلغ الوسطاء في الصفقة أنه يخشى تكرار تجربة مسعد عوض، حارس الإسماعيلي الأسبق، الذي رحل إلى الأهلي وظل حبيسًا لمقاعد البدلاء حتى تأثر مستواه وخرج من حسابات الأفضل في مركزه بالكرة المصرية.

وفى سياق مختلف، كشفت مصادر داخل الأهلي كواليس تصريحات حسام البدري، والتي أكد خلالها أن مسألة الدفع بعبد الله السعيد لاعب الفريق من عدمها خلال الفترة المقبلة تخضع لرؤيته الفنية، وأن قرار بيعه أو إعارته نهاية الموسم لا رجعة فيه بعد توقيعه للزمالك، مؤكدة أن البدري قال للمقربين منه: “ليس من الطبيعي أن أخرج وأعلن تجميد اللاعب عبر وسائل الإعلام لنهاية الموسم، حتى ولو كان قرارًا تم اتخاذه”.

وأوضح: “هناك سيستم نسير عليه في الأهلي، وهو عدم التجريح في لاعبي الفريق عبر وسائل الإعلام ولكن العقاب يكون داخليًا، مشددًا على أن تصريحاته تماشت أيضا مع كونه المسؤول الفني الأول عن الفريق وصاحب قرار الدفع به حتى ولو كان قرار لجنة الكرة تجميده مشددًا على أنه سيلتزم بالقرار ولكن لن يكون الأمر معلنًا”.