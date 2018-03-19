هندرسون قائد نادي ليفربول: محمد صلاح يمنح الفريق الثقة مثلما كان يفعل سواريز

قال جوردان هندرسون، قائد ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إن المميزات التهديفية لمحمد صلاح هذا الموسم لها نفس التأثير الإيجابي على الفريق مثلما كان الحال مع لويس سواريز عندما كان لاعب أوروغواي يلعب في انفيلد.

وقال المدرب يورغن كلوب، إن صلاح يقترب من نفس مستوى ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، عقب تسجيل اللاعب المصري لأربعة أهداف في الانتصار 5-صفر على واتفورد في الدوري، يوم السبت الماضي، وهو ما يرفع رصيده الى 36 هدفًا في 41 مباراة في كافة المسابقات.

وقاد الموسم الأول الحافل بالأهداف اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا للدخول في مقارنة مع سواريز الذي انتقل من ليفربول إلى برشلونة في عام 2014 عقب مساعدته الفريق القادم من مرسيسايد على الفوز بلقب الدوري بتسجيله 31 هدفًا في 33 مباراة.

وقال هندرسون: “كلاهما من اللاعبين الرائعين في مركزهما ولا تمكن المقارنة بينهما”.

وأضاف: “أنهما لاعبان مختلفان. أعرف أن بوسعهما تسجيل الكثير من الأهداف كما أنهما يبذلان مجهودًا كبيرًا دون كرة لكن من الصعب للغاية عقد هذه المقارنة.

“انتقل لويس إلى برشلونة وهو يؤدي بشكل رائع حقًا. إنه لاعب رائع وكانت مزية بالنسبة لي أن العب إلى جواره”.

وتابع: “أدى محمد في المقابل بشكل لا يصدق هذا الموسم.. مستواه لا يصدق حقا. يقوم بذلك كل أسبوع دون إخفاق”.

ويعتقد هندرسون أن معدل تسجيل صلاح هذا الموسم منح جميع لاعبي ليفربول تأكيدًا واضحًا على وجود حصيلة نهائية لما يقومون به من عمل شاق مثلما كان الحال عندما كان سواريز يقود خط الهجوم.