مرتضى منصور يهدد أحمد شوبير على الهواء: “هقعدك في بيتك” (فيديو)

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، هجومًا لاذعًا على الإعلامي أحمد شوبير على الهواء، وهدده بالجلوس في بيته، قائلًا: “يا شوبير افهم وابعد.. وأنا قعدتك في البيت قبل كده وهقعدك تاني”.

واتهم منصور في تصريحات تلفزيونية، شوبير بخطف اللاعب عبدالله السعيد، لاعب النادي الأهلي، ببودي جاردات، موجهًا رسالة لـ”شوبير” قائلًا له: “من فضلك لا تتحدث مرة أخرى.. وأنا على استعداد أقعدك في البيت.. أنت مالك بالصفقة وما صفتك بالصفقة”. وتابع: “شوبير هو من أفسد صفقتي عبدالله السعيد وأحمد فتحي، لاعبي الأهلي المصري”.

وتجددت الأزمة بين مرتضى منصور والإعلامي أحمد شوبير بسبب عبدالله السعيد، لاعب الأهلي، الذي أثار جدلًا على الساحة الرياضية أخيرًا، ووقع للزمالك قبل أن يعود ويمدد عقده مع النادي الأهلي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه تدخل للصلح بين الطرفين في عام 2014.