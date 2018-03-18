مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يُعلن نهاية الأزمة مع تركي آل الشيخ

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري نهاية أزمته مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: “جلست مع تركي آل الشيخ في مكان سيادي يوم السبت وتم إنهاء الأمور”.

وأضاف: “تم تصفية الأمر تمامًا مع تركي آل الشيخ حتى لا تشوب العلاقة المصرية السعودية أي سوء بسبب لاعب، العلاقة بين مصر والسعودية تعد محترمة للغاية ومتميزة جدًا جدًا ومستمرة”.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت هجومًا عنيفًا من مرتضى منصور تجاه تركي آل الشيخ، بسبب تدخل الأخير في تمديد عقد عبدالله السعيد مع الأهلي، وإفساد انتقاله إلى الزمالك فيما عرف إعلاميًا بـ”صفقة القرن”.

واتهم مرتضى منصور تركي آل الشيخ بأنه يسعى للفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، ومن الممكن أن تتأثر العلاقات المصرية السعودية بسبب هذه التصرفات.