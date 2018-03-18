محمود الخطيب يرد بحسم على تدخل تركي آل الشيخ في إدارة النادي الأهلي

رد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، بخصوص علاقة ناديه بتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، والتي أثارت جدلًا كبيرًا أخيرًا، بشأن دعمه للنادي في بضع صفقات، كان آخرها تحويل دفة عبدالله السعيد من الزمالك للأهلي.

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، في النادي: “تركي آل الشيخ محب للأهلي، الرجل وضع سيولة نقدية كبيرة داخل النادي وإعارات اللاعبين زادت الضعف عن طريقه، تسهيل بعض المباريات الودية أيضًا التي أدخلت للنادي 800 ألف دولار عن طريق تركي آل الشيخ”.

وأضاف: ” دعم تركي للأهلي غير مسبوق، أشكره جدًا، وثمة شكر آخر واجبٌ له؛ لأنه استثمر علاقاته للحصول على مستثمرين للأهلي دون أن يطلب منه ذلك”.

وتابع: “ما يتحدث البعض عنه في علاقة الأهلي بتركي آل الشيخ “كلام خايب”، هذه المنظومة لها تاريخ كبير ولا يمكن اختراقها، لن نسمح بتدمير هذه العلاقة لكن لن نسمح باختراق هذه المنظومة”.

الإيرادات

وشدد رئيس النادي الأهلي المصري، أن إيرادات النادي تضاعفت بنحو ستة أضعاف منذ توليه منصب رئيس الأهلي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأوضح الخطيب أنه كانت لديه معلومات بشأن رصيد النادي قبل انتخاب مجلسه، وعلى أساس هذا الأمر وضع أحلامه وطموحاته في تنفيذ فقرات برنامج عائلة الأهلي.

وأضاف: “عند تسلم المسؤولية رسميًا وجدنا أن رصيد النادي الأهلي يبلغ حوالي 49 مليون جنيه، بالطبع أشكر المجلس السابق على هذا الأمر، ولكن الأسعار الآن ارتفعت بشدة سواء على صعيد المرتبات أو أسعار الملابس وبالطبع الرصيد الذى وجدناه لا يكفي الأهلي إلا في حدود شهرين”.

وأوضح: ” المصاريف الشهرية للأهلي تبلغ نحو 17 مليونًا و500 ألف جنيه بين رواتب العاملين والموظفين واللاعبين وغيرها من الإنفاقات، وبالتالي ما وجدناه لم يكف للإنفاق على كل شيء، ومن ثم بدأنا في خطوة البحث عن تنمية موارد النادي الأهلي”.

وأشار الخطيب: “هنا جاء دور أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في عملية تنمية موارد النادي وأعضاء الجمعية العمومية يجب أن يفخروا بأعضاء المجلس الحالي، بل وكل أعضاء مجلس إدارات الأهلي السابقة”.

وأضاف: “أشكر -بالطبع- الدكتور أحمد شوقي مراقب الحسابات بالنادي الأهلي الذى قدم لنا تقريرًا ماليًا شاملًا وكاملًا يشمل كل شيء من أول كانون الثاني/يناير وحتى الـ 30 من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 موعد انتخابات النادي”.

وأوضح أن مجلس إدارة الأهلي وضع خطة لزيادة موارد النادي تقوم على عدة بنود يأتي في مقدمتها تجديد اشتراكات النادي، خاصة أن الأهلي دائمًا وأبدًا غني بأعضائه.

وأكد: “أقدمنا على خطة أخرى، وهي فتح الباب للعضويات الجديدة في فرع الشيخ زايد، وتم إنشاء لجنة لهذا الأمر ومهم جدًا أن يكون هناك فكر تستعين به، ولكن يجب أن يكون في التوقيت المناسب، ومن ثم جاء توقيت فتح باب العضويات الجديدة، خاصة أنه ليس من المفترض أن يتم فتحه في أي توقيت في السنة، ولكن ذلك يتم وفقًا لمعايير ومعطيات على إثرها اتخذنا خطوة فتح باب العضويات الجديدة”.

وأوضح “اتخذنا خطوة ثالثة في خطة تنمية موارد النادي الأهلي من خلال إعارات لاعبي فريق الكرة بجانب المشاركة في بعض المباريات الودية التي تم وضع تسعيرة تليق باسم وسمعة النادي الأهلي، الأول في مصر والقارة الأفريقية التي تم الحصول عليها وقمنا بزيادتها أيضًا”.

وأشار: “ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد يضعون تسعيرة تقترب من المليون و200 ألف دولار على سبيل المثال مقابل خوض مباراة ودية واحدة، وبالطبع الأهلي لن يطلب الحصول على المبلغ نفسه، ولكننا وضعنا رقمًا يليق باسم ومكانة وعراقة النادي الأهلي محليًا وأفريقيًا”.

وتابع: “أمر آخر اتجهنا إليه أيضًا، وهو استضافة البطولات وهو الأمر الذي يمنحنا مكاسب مادية وأدبية أيضًا، كما أنه خطوة في طريق إعداد الكوادر القادرة على تنفيذ هذا الأمر بنجاح، وهو ما حدث في بطولة أفريقيا للطائرة/ سيدات التي نجحنا في تنظيمها بكفاءة ثنائي المجلس الشاب محمد الجارحي ومحمد الدماطي”.

ووجه الخطيب الشكر إلى مجلس إدارة النادي السابق برئاسة المهندس محمود طاهر على مجهودهم.

وجاء ذلك خلال احتفالية النادي الأهلي التي تقام تحت اسم “عائلة الأهلي تكرم الأساطير” و”الأهلي ينطلق”؛ للإعلان عن العديد من المشروعات الإنشائية بالنادي ومشروعاته المستقبلية بجانب تكريم رموز النادي عبر تاريخه في كل الألعاب.

وأكد الخطيب أن مجالس إدارات الأهلي تتواصل في خدمة النادي وكل مجلس كان له دور وخطوة مهمة في النجاحات التي يحققها الأهلي.

وأضاف أن هذا التواصل بين مجالس الإدارات يوضح مدى عظمة النادي الأهلي، مؤكدًا أنها السلسلة الذهبية التي ينفرد بها الأهلي عن مختلف الأندية بتاريخه ومبادئه وعطائه وإخلاص أبنائه، وأن كل إنسان يعمل داخل النادي الأهلي ينسى ذاته ويتفانى في أداء واجبه.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي الأهلي منذ انتخابه يعمل بجد واجتهاد ويقطع خطوات واسعة لخدمة الأعضاء، وهم مجموعة من الشباب الطموح، وكل واحد منهم يبذل كل ما في وسعه وطاقته لخدمة النادي، ولهذا أود أن أشكرهم أيضًا عن الفترة الماضية.

أكد الخطيب ثقته في فريق الكرة بالنادي والجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وكشف الخطيب عن أنه عقد جلسة واحدة فقط مع فريق الكرة منذ توليه رئاسة النادي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأوضح الخطيب في رسالته لفريق الكرة “لدينا ثقة كبيرة جدًا فيكم وفي إمكانياتكم.. فأنتم الأفضل في مصر وأفريقيا كلاعبين وجهاز فني، ودورنا كمجلس إدارة ولجنة كرة هو توفير الدعم لكم”.

وأضاف، أن السبب في بحث ملف الإعارات للاعبين في كانون الثاني/يناير الماضي جاء لسببين أولهما كان رؤيته بوجود 36 لاعبًا بقائمة الفريق، وهو أمر صعب فنيًا، بالإضافة إلى بحثه الاستفادة المادية من هذا الكم من اللاعبين.

وأعار الأهلي حسين السيد وعماد متعب وصالح جمعة ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ وعمرو بركات إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وشدد الخطيب على أن دعم فريق الكرة فنيًا ومعنويًا هو إحدى مهام مجلس الإدارة ولجنة الكرة التي لا تتوقف، ولكن وفق رؤية تخدم مصلحة الفريق وأهدافه، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.