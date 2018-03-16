نادي الزمالك يكشف كواليس توقيع عبدالله السعيد .. وتعديل عقد أيمن حفني

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أسرارًا جديدة في ملف تعاقد النادي مع عبدالله السعيد لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول، قبل قيام اللاعب بتمديد تعاقده مع الأهلي .

وقال أحمد مرتضى منصور في تصريحات إذاعية: “عبدالله السعيد قام بالفعل بالتوقيع على عقود لنادي الزمالك، وحصل على مقدم التعاقد وشنطة الملابس التي تحتوي على زي الموسم القادم.

وأضاف عضو مجلس الزمالك السابق: “قمت بنفسي بتسليم عبدالله السعيد شنطة الملابس الخاصة بالموسم القادم، لن أتحدث في أي تفاصيل مالية في صفقة عبدالله السعيد، وذلك بانتظار مؤتمر المستشار مرتضى منصور والمقرر له، يوم السبت، في النادي، السعيد وقّع على شرط جزائي قدره 100 مليون دولار، والمفاوض الزملكاوي حصل على ضمانة مالية بذلك”.

وتابع مرتضى: “يكفي أننا نجحنا في الحصول على توقيع أهم لاعب في صفوف النادي الأهلي وحصل على مستحقاته المالية، الزمالك أصبح قويًا من الناحية المالية وسنضم صفقات كبرى في الموسم القادم.

على جانب آخر، أكد أحمد مرتضى منصور أن الزمالك منح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، منصب الرئيس الشرفي بناء على طلبه.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في مؤتمر صحفي منح تركي آل الشيخ رئاسة شرفية، في نفس الوقت الذي أعلن فيه رئيس النادي محمود الخطيب عن مشروع القرن الذي يتمثل في بناء مدينة رياضية متكاملة بجوار استاد النادي الأهلي.

وفي إطار آخر، قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعديل عقد أيمن حفني صانع ألعاب الفريق، ليحصل على 6 ملايين جنيه في الموسم لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

تأتي خطوة الزمالك تقديرًا للاعب على مجهوداته مع الفريق في المواسم الماضية، ولكونه وقّع على عقوده الجديد مع الزمالك على بياض ومنذ عدة أشهر.

وسيعلن مرتضى منصور رسميًا عن تعديل عقد أيمن حفني في المؤتمر الصحفي المقرر له، مساء غدٍ السبت، في مقر النادي.

على جانب آخر، استقر مسؤولو نادي الزمالك على عقد جلسة مع أحمد توفيق لاعب الوسط، عقب مباراة ولايتا ديتشا الإثيوبي المقرر لها يوم الأحد القادم في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية؛ لحسم ملف التجديد للاعب بشكل نهائي.

وتتجه النية لدى مسؤولي القلعة البيضاء لاتخاذ بعض القرارات ضد اللاعب، في مقدمتها إجباره على تجديد عقده مع الفريق بعد أنباء عن توقيعه للقلعة الحمراء، بالإضافة لفرض غرامة كبيرة عليه في حالة ثبوت تواصله بالفعل مع مسؤولي الأهلي.

وقرر مسؤولو الزمالك تجميد اللاعب وعدم مشاركته نهائيًا حال ثبوت توقيعه للأهلي والتدريب منفردًا خلال الأيام القادمة، إلى إشعار آخر.