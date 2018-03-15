الفيفا يوجه صدمة جديدة لنادي الزمالك.. واللجنة الأولمبية المصرية توجه تحذير شديد اللهجة لمجلس الإدارة

تلقى نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور صدمة جديدة في ملف المستحقات المالية المتأخرة لبعض لاعبي الفريق الأجانب الذين تقدموا بشكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وتلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل سداد مستحقات الكاميروني أليكسيس موندومو لاعب الفريق السابق البالغة 950 ألف دولار في مدة أقصاها 90 يومًا.

وتقدم موندومو بشكوى بعد رحيله، وحصل على حكم بالحصول على مليونين و150 ألف دولار، قبل أن يتم تخفيض المبلغ من قبل المحكمة الرياضية الدولية إلى 950 ألف دولار.

وفي حال عدم السداد في مدة أقصاها 90 يومًا ستبدأ الإجراءات العقابية على الزمالك أولها، خصم 6 نقاط وبعدها هبوط الفريق للدرجة الأدنى.

وانضم اللاعب الكاميروني إلى الزمالك في يناير 2012 قادمًا من الأفريقي التونسي، ورحل عن الفريق صيف 2013 لعدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.

على جانب آخر أكد وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، أن وزارة الشباب والرياضة توقفت تمامًا عن دعم ناديي الأهلي والزمالك منذ نهاية عام 2016، وإجمالي ما صرفته خلال الأربع أعوام الماضية للزمالك 22 مليون جنيه وللأهلي 19 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنها تخصص النصيب الأعظم من الدعم لمراكز الشباب والأندية الشعبية والجماهيرية.

وجاء ذلك ردًا على رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، الذي أوضح في تصريح تلفزيوني مؤخرًا أن النادي الأهلي حصل على 180 مليون جنيه من وزارة الشباب والرياضة، والزمالك على 5 ملايين جنيه فقط.

وقال خالد عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” مساء اليوم الخميس إن “وزارة الشباب والرياضة توقفت تمامًا عن دعم الأهلي والزمالك منذ ديسمبر ٢٠١٦، وتخصص النصيب الأعظم من الدعم لمراكز الشباب والأندية الشعبية والجماهيرية، تحيا مصر”.

وأضاف أن “إجمالي ما صرفته وزارة الشباب والرياضة خلال الـ 4 أعوام الماضية لنادي الزمالك هو مبلغ 22 مليون جنيه وللنادي الأهلي مبلغ 19 مليون جنيه، وأي أرقام أخرى تذكر للأسف غير صحيحة على الإطلاق”.

وردًا على سؤال حول أين الإسماعيلي من دعم وزارة الشباب والرياضة؟، أجاب الوزير بقوله: ” الإسماعيلي أخذ ما يقرب من 250 مليون جنيه حتى الآن، وهو أكثر نادٍ في مصر”.

من جهة أخرى وجهت اللجنة الأوليمبية المصرية، تحذيرًا شديد اللهجة لمجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب استمرار عدم انعقاد مجلس الإدارة بكامل هيئته.

وأرسلت الأوليمبية خطابا للزمالك، يفيد بمخالفة مجلس النادي للمادة 38 من لائحة النظام الأساسي، والتي تقضي باجتماع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

“منذ اعتماد اللجنة الأوليمبية لانتخابات الزمالك التي انعقدت يومي 23، و24 نوفمبر الماضي، لم ترد إليها أية محاضر تفيد اجتماع مجلس إدارة النادي”.

“القرار رقم 50 لسنة 2017 الصادر في شأن النظام الأساسي لناديكم الموقر، فإنه يجب على مجلس الإدارة أن ينعقد وفقا للإجراءات والمواعيد المقررة في النظام الأساسي المشار إليه فضلا عن أنه يجب على مجلس الإدارة إتباع القواعد المالية في الصرف على أوجه أنشطة النادي والتزاماته المالية من خلال قرارات مجلس الإدارة فقط”.

“ومن ثم يعتبر أي صرف بدون قرار صحيح من الإدارة يعتبر مخالفة قانونية ولائحية ومالية تستوجب اتخاذ اجراء قانوني”.