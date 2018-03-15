نادي الزمالك يسعى لتعويض خسارته المفاجئة في كأس الاتحاد الأفريقي

سيحاول الزمالك استغلال روحه المعنوية العالية في تحقيق انتصارات محلية متتالية عندما يستضيف ولايتا ديتشا الإثيوبي في إياب الدور الثاني لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم الأحد المقبل.

وخسر الزمالك 2/1 في ضيافة الفريق الإثيوبي المتواضع في لقاء الذهاب، بينما حقق 7 انتصارات متتالية في الدوري المحلي آخرها 4/1 أمام الرجاء، أمس الأربعاء.

وقال إيهاب جلال مدرب الزمالك لرويترز: “طويت صفحة الدوري بعد الفوز على الرجاء، وسنبدأ اليوم التركيز في البطولة الأفريقية لتحقيق فوز كبير وأداء يرضي جماهير الزمالك”.

وأضاف: “أشعر بحالة ارتياح بعد أن أصبح الفريق لا يتأثر بغياب أي لاعب؛ لوجود البديل الجاهز القادر على المشاركة والظهور بشكل مميز”.

وفي البطولة ذاتها سيلعب المصري البورسعيدي، الذي ينافس الزمالك على المركز الثاني في الدوري المحلي، على أرضه مع سيمبا التنزاني، يوم السبت المقبل.

لكن المصري قدم مباراة كبيرة في دار السلام، الأسبوع الماضي، وتعادل 2/2 وبات يحتاج إلى تعادل بنتيجة أقل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التقدم في المسابقة.

وقال إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري، إن توأمه المدرب حسام طلب من اللاعبين نسيان نتيجة الذهاب والتفكير في الفوز في لقاء الإياب.

وستقام المباراة في استاد بورسعيد الذي استضاف الشهر الماضي في الدور الأول لكأس الاتحاد، أول لقاء للمصري منذ سقوط أكثر من 70 قتيلًا في أسوأ كارثة رياضية في مصر، بعد لقاء محلي في فبراير 2012.

ولم يحصل المصري على موافقات أمنية بعد، على إقامة مباريات محلية في بورسعيد، ويضطر للعب في استاد برج العرب في الإسكندرية.