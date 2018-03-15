موعد مباراة الأهلي ومونانا.. والقنوات الناقلة

سينصب تركيز الأهلي على التقدم في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد أيام من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز، وإحراز لقبه للمرة 40، ليعزز رقمه القياسي.

وسيخوض الأهلي إياب دور 32 في ضيافة مونانا الغابوني، يوم السبت المقبل، بعدما سحق منافسه 4-صفر في لقاء الذهاب في استاد القاهرة هذا الشهر.

وقال طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي لموقع النادي: “الأهلي يعيش حالة من التركيز والإصرار في الغابون، خصوصًا أن بطولة أفريقيا باتت هي الشغل الشاغل للجهاز الفني واللاعبين بعد حسم بطولة الدوري”.

وأضاف رئيس بعثة الأهلي في الجابون: “اللقب الأفريقي يعد الآن هو الهدف الأساسي للجميع؛ من أجل تحقيق حلم جماهير الأهلي بالعودة مجددًا لكأس العالم للأندية”.

وبلغ الأهلي، صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب، الدور النهائي للمسابقة العام الماضي، قبل أن يخسر بصعوبة أمام الوداد المغربي.

وسيتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى دور الستة عشر، الذي بات يقام بنظام المجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق ويتأهل أول فريقين لدور الثمانية.

وتنطلق المباراة في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة أون سبورتس المفتوحة.