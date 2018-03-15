الأهلي المصري يوقع مع لاعب نادي الزمالك.. ووكيل محمد إبراهيم يوضح موقفه

نجح النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب في الحصول على توقيع أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك، لينضم لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: “الأهلي حصل على توقيع أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك، بمبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه، كمقدم تعاقد لمدة 3 مواسم”.

وأضاف المصدر: “لاعب وسط الزمالك جلس مع القيعي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لإنهاء صفقة انضمامه للمارد الأحمر”.

يذكر أن أحمد توفيق يغيب عن التواجد بشكل أساس في تشكيل الزمالك منذ مطلع الموسم الجاري، ويجلس على دكة البدلاء في أغلب الأحيان أو يتعرض للاستبعاد.

وفي ذات الإطار جدد الزمالك، مفاوضاته مع مصطفى فتحي، لاعب الفريق المعار لنادي التعاون السعودي، حتى نهاية الموسم من أجل العودة لصفوف الفريق مرة أخرى، خاصة أن هناك بندًا في عقد اللاعب يتيح لناديه السعودي شراءه نهائيًا مقابل 3 ملايين و600 ألف دولار دون الحصول على موافقة “الزمالك”.

وأكد مصدر مطلع دخول مسؤولي الأهلي في مفاوضات مع فتحي خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي رفض فيه نادي التعاون شراءه، حيث تصبح رغبة اللاعب هي الفيصل في إتمام الصفقة من عدمها.

يذكر أن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي أعلن أن النادي سيتعاقد مع 4 صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إلى ذلك، كشف وكيل أعمال محمد إبراهيم، لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول موقف اللاعب من الانتقال لصفوف منافسه الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، كما قام بتكذيب مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وقال سالم محمد سالم وكيل أعمال محمد إبراهيم في تصريحات إذاعية: “عقد محمد إبراهيم به شرط جزائي يقدر بـ500 ألف يورو للعب خارج مصر”.

وتابع: “هناك حالة وحيدة فقط تمكنه من اللعب للأهلي وهي شراء عقده من نادي خارجي بالشرط الجزائي على الورق فقط، ثم يعود للنادي الأحمر، وكل شيء وارد في عالم الاحتراف”.

ورد سالم محمد وكيل محمد إبراهيم على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب كثرة مطالبته بتعديل عقد اللاعب مع كل تألق له مع الفريق.

وأضاف سالم: “لم أطلب تعديل عقد محمد إبراهيم مع الزمالك كما قال المستشار مرتضى وحدث أن مر اللاعب بأكثر من فترة انتقالات سواء صيفية أو شتوية ولم يفكر محمد في الرحيل عن الزمالك”.

وأكمل: “أتمنى مشاركة محمد إبراهيم مع الفريق باستمرار في الفترة المقبلة من أجل اللحاق بكأس العالم في روسيا، واللاعب مستمر مع الزمالك ولايفكر في الرحيل ولم يطلب تعديل عقده في وقت سابق”.

ومن جانب آخر أكد أيمن حافظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اتحاد الكرة تلقى الموافقة الأمنية لإقامة لقاء الزمالك مع ولايتا ديشا الإثيوبي على استاد القاهرة.

وأوضح حافظ، أنه تم إبلاغ الاتحاد الأفريقي «كاف» بموعد ومكان المباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء الأحد القادم، باستاد السلام، في إياب دور الـ٣٢ ببطولة الكونفدرالية.

وكان من المقرر أن يخوض الزمالك المباراة على ملعب الجيش بالسويس قبل الحصول على الموافقة الأمنية.

وخسر الزمالك أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بهدفين مقابل هدف.