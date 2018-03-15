مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يهدد محمود الخطيب (فيديو)

كشف رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، كواليس جديدة حول توقيع عبد الله السعيد للزمالك، وذلك قبل التجديد للأهلي يوم الثلاثاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: “لم أظهر العقود التي وقعها السعيد للزمالك لأنني رئيس نادي محترم، يتمتع بالأخلاق وليس لي كفيل، عكس الأهلي”، موجهًا تهديدًا لمحمود الخطيب رئيس الأهلي: “ستدفع الثمن غاليًا.. لن أترك حق نادي الزمالك”.

وأضاف: “تم تصوير عبد الله السعيد حين وقع للزمالك يوم الـ26 من فبراير الماضي، والعقود بها شرط جزائي قد يتسبب في إغلاق النادي الأهلي، قيمته 100 مليون دولار، كما أنه وقع على إيصال أمانة وبصم على العقود بيده”.

وتابع رئيس الزمالك: “تم توقيع اللاعب للنادي الأهلي تحت الإكراه، في حضور الحراس الشخصيين لتركي آل الشيخ، الرئيس الفخري للقلعة الحمراء”، متوعدًا بالكشف عن كل الحقائق، يوم السبت في المؤتمر الصحافي المزمع إقامته بمقر النادي الأبيض.

وشدد على أن الزمالك فاز في هذه الأزمة ولم يخسر، قائلًا: “الإعلامي أحمد شوبير كان مهندس عملية خطف عبد الله السعيد من الزمالك، وخالد عبد العزيز وزير الرياضة هو المتسبب الرئيس في إفساد صفقة ضم السعيد وأحمد فتحي للزمالك”.

وكان النادي الأهلي المصري قرر تمديد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين ونصف الموسم، منذ يومين بعد فترة طويلة من الجدل حول مستقبل اللاعب، قبل أن يُعلن الأهلي عرض اللاعب للبيع بعدها بساعات.