هل يبيع النادي الأهلي عبدالله السعيد للزمالك بعد تجديد تعاقده؟

كشف شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي المصري، عن إمكانية بيع عبدالله السعيد لنادي الزمالك، حال تقدم الأخير بعرض رسمي.

وقال فؤاد في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: “لا يهمنا إن حاول الزمالك شراء السعيد”.

وأضاف: “كان الغرض من تمديد تعاقد اللاعب هو الحفاظ على حق الأهلي بعد قضاء السعيد 6 سنوات في صفوفه، فلا يصح أن يغادر بدون أن نحصل على مقابل”.

وتابع المتحدث باسم الأهلي: “نمتلك عدة عروض بالفعل من السعودية والإمارات لضم السعيد الذي قدم الكثير للأهلي، سواء للبيع أو الإعارة”.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، أعلن، يوم الثلاثاء، أن النادي سيبيع أو يعير صانع ألعابه البالغ من العمر 32 عامًا.

من ناحية أخرى، كشف سيد عبد الحفيظ أن السعيد سافر إلى لندن بإذن من الجهاز الفني.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين: “السعيد حصل على إذن الجهاز الفني للحصول على إجازة والسفر إلى لندن”.

وأضاف: “ومن ثم سيعود للانتظام في معسكر منتخب مصر يوم 19 مارس الجاري”.

وأكمل: “لم نوقع أي غرامات على اللاعب؛ لأنه سافر بإذن الجهاز الفني ولم يخالف التعليمات”.

وأتم: “فضلًا عن أنه يحتاج للراحة بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا”.

وشارك السعيد في 21 مباراة من الدوري هذا الموسم، وسجل 10 أهداف وصنع 11.

ويعاني السعيد من إصابة ستبعده عن مواجهة الأهلي لمونانا الجابوني يوم 17 مارس المقبل، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل السعيد هدفين في لقاء الذهاب الذي دك فيه الأهلي ضيفه برباعية دون رد.

واستدعى منتخب مصر اللاعب للانضمام لمعسكر شهر مارس الجاري، والذي سينطلق بعد 6 أيام وذلك استعدادًا لمباراتين وديتين أمام البرتغال واليونان.