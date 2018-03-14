الزمالك يفاوض لاعبًا من النادي الأهلي للرد على فشل صفقة عبدالله السعيد

فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري خط مفاوضات مع عماد متعب مهاجم الأهلي المعار لصفوف التعاون السعودي لضمه لصفوف الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ للرد على نجاح الأهلي في تمديد عقد عبدالله السعيد رغم توقيعه على عقود الانتقال للزمالك.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ”إرم نيوز”: “مرتضى منصور بدأ التحرك مجددًا للتفاوض مع متعب بعد ضياع صفقتي أحمد فتحي وعبد الله السعيد بعد تجديد تعاقدهما مع القلعة الحمراء”.

وأوضح أن محاولات الزمالك لإقناع متعب بدأت تحديدًا بعد إعلان تجديد أحمد فتحي في محاولة من الأبيض لإنقاذ صفقة القرن.

وشدد المصدر على أن مسؤولي الزمالك سيعرضون مبلغًا تاريخيًا على متعب للحصول على توقيعه ولو لمدة موسم واحد فقط، خاصة أن اللاعب بدأ التفكير جديًا في العودة إلى مصر بعد تعثر رحلته مع التعاون وعدم تسجيله أي أهداف رسمية مع الفريق، رغم حصوله على أكثر من فرصة.

وتابع: “المثير في الأمر أن محاولات الزمالك لضم متعب تأتي بعد تعثر فرص اللاعب في العودة إلى القلعة الحمراء، بسبب رفض حسام البدري المدير الفني للفريق عودته”.

يذكر أن مرتضى منصور رفض التعليق على ضياع “صفقة القرن”، مؤكدًا أن لديه أوامر من مسؤولين بعدم الحديث، مشددًا على أنه سيكشف كل التفاصيل في مؤتمر صحفي، يوم السبت القادم.