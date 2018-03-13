وفاة سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري الأسبق

توفي، اليوم الثلاثاء، رئيس اتحاد الكرة المصري الأسبق، سمير زاهر، عن عمر يناهز 75 عامًا.

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري برئاسة هاني أبوريدة، إعلان الحداد في مباريات الدوري المقبلة على وفاة زاهر.

ومن المقرر، أن يتم تشيع جنازة الراحل، بعد صلاة ظهر غدٍ الأربعاء، من مسجد عمر بن عبد العزيز بمصر الجديدة.

وتقلّد زاهر مناصب “نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم 1994-1996م، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم 1996-1999م، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي 1999-2003”.

إنا لله وإنا إليه راجعون .. أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق .. ندعو الله للفقيد بالرحمة وللأسرة خالص الصبر والسلوان . pic.twitter.com/fwLf2PdoU8 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 13, 2018

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق .. ندعو الله للفقيد بالرحمة وللأسرة خالص الصبر والسلوان”.

وحصد المنتخب المصري الأول 4 بطولات لأمم أفريقيا، خلال رئاسة زاهر اتحاد الكرة المصري، خلال أعوام (1998، 2006، 2008، 2010).

ولم تكن مسيرة زاهر كلاعب مثيرة للاهتمام مثل مشواره في الاتحاد المصري لكرة القدم، إذ لعب في نادي دمياط في الدرجات الأدنى للدوري المحلي قبل انتقاله للأهلي عام 1964.

وتولى زاهر رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم لأول مرة عام 1996 قبل أن يقوده مجددا من 2005 إلى 2012.

ورغم الإنجازات القارية لمنتخب مصر خلال رئاسة زاهر لاتحاد كرة القدم، فشل “الفراعنة” في التأهل لكأس العالم في 1998 و2006 و2010 تحت قيادته.