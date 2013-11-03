ضغط رباعي على محمد أبو تريكة

ما إن انتهت مباراة النادي الأهلي مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي كان محمد أبو تريكة بطلها الأول حتى بدأت الضغوط تنهال عليه.

أبو تريكة كان افتتح التسجيل للأهلي من ضربة ثابتة نفذها ببراعة على يسار دوودا حارس أورلاندو بيراتس.

وأكدت مصادر لـ إرم أن ضغوطا كبيرة تمارس على اللاعب للتراجع عن قرار الاعتزال الذي اتخذه عقب مباراة غانا ومصر بتصفيات كأس العالم.

الضغوط أتت للماجيكو من أربعة جهات هي الجماهير التي طالبته بالتراجع عن الاعتزال من أرض الملعب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي الأهم بالنسبة اليه.

فضلا عن ضغوط من الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف الذي يرفض اعتزل أبو تريكة نهائيا، وهو نفس منطق لجنة الكرة، كما طالبه زملاءه في الفريق بالتراجع عن قراره نهائيا خاصة بعدما أثبت أنه مازال قادرا على العطاء.