هؤلاء الأكثر غضبًا بعد تجديد أحمد فتحي تعاقده مع النادي الأهلي المصري

أثار تجديد أحمد فتحي، ظهير أيمن الأهلي المصري، لناديه لمدة موسمين حالة من المشاعر المتناقضة بين المتابعين، فالجماهير الأهلاوية ومسؤولي القلعة الحمراء أبدوا سعادتهم العارمة بقرار اللاعب صاحب الـ35 عامًا.

وكانت هناك حالة من الشد والجذب بخصوص ملف تجديد أحمد فتحي وأيضًا زميله عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وتبدو هناك مجموعة من الخاسرين والغاضبين بشأن تجديد أحمد فتحي للأهلي وهو ما ترصده “إرم نيوز” في التقرير التالى:

عبدالله السعيد في ورطة

يبقى موقف عبدالله السعيد صعبًا وحرجًا في مواجهة غضب الجماهير بعد تجديد فتحي للنادي الأهلي ودون شروط، وفقًا لما أكده سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.

وأصبح السعيد مطالبًا أمام جماهير الأهلي بحسم موقفه سواء بالتجديد أو الرحيل عن النادي، خاصة أن الإدارة أصبحت في موقف أكثر قوة بعد تجديد أحمد فتحي واختياره البقاء في النادي.

أحمد فتحي يجدد عقده رسميًا مع النادي الأهلي المصري لمدة موسمين https://t.co/ZiIkshK0xz pic.twitter.com/PdUwkEqztg — إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2018

الغندور والترويج لصفقة القرن

كشفت أزمة تجديد فتحي حالة من التناقض في موقف بعض الإعلاميين الذين روجوا للأمر بأن اللاعب لن يجدد، بل زادوا بأنه يعتبر ضمن “صفقة القرن” المزمع أن يعلن عنها مرتضى منصور، رئيس الزمالك، السبت المقبل.

وتسبب الأمر في غضب أحمد فتحي الذي التزم الصمت ولم يدل بأي تصريحات صحافية، وهو الأمر الذي جعل البعض يواصل الأحاديث، حول رحيله للزمالك الغريم التقليدي مع زميله عبدالله السعيد.

وقاد هذا الاتجاه الإعلامي الزملكاوي خالد الغندور، لاعب الفريق الأبيض الأسبق، الذي خرج قبل ساعات من تجديد فتحي وأعلن أن اللاعب على أعتاب الرحيل للزمالك مع عبدالله السعيد وهما صفقة القرن للفريق الأبيض.

وأكد الأمر أيضًا قبل أيام الصحافي إسلام صادق، عبر تصريحات تلفزيونية، مشددًا على أن فتحي والسعيد تلقيا عرضًا مغريًا للانتقال للزمالك وهناك موافقة شبه نهائية على الرحيل للفريق الأبيض.

محمد هاني وباسم علي

يمثل بقاء فتحي ضربة موجعة للثنائي محمد هاني وباسم علي ظهيري الأهلي.

وكان اللاعبان ينتظران رحيل اللاعب المخضرم من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة خاصة محمد هاني، الذي أصبح أسيرًا لمقاعد البدلاء في ظل تألق وخبرات فتحي، وهو الأمر الذي يبدو أنه سيستمر مع الموسمين المقبلين.