أحمد فتحي يجدد عقده رسميًا مع النادي الأهلي المصري لمدة موسمين

نجح النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب في الحصول على توقيع أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق، لمدة موسمين.

وأعلن الأهلي تجديد عقد فتحي، ليمتد حتى صيف عام 2020، وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري، ما يعطيه الحق في التوقيع لأي نادٍ للانضمام له في الصيف في صفقة انتقال حر.

فتحي قام بالتجديد في جلسة سرية، أمس الأحد، عقب انتهاء مواجهة إنبي، والتي حسمها الأحمر لصالحه بهدف نظيف ولا يزال عبدالله السعيد لم يحسم حتى الآن مسألة تجديده، في حين يرفض مسؤولو الأهلي طلبه بتقاضي مليون دولار للموافقة على التوقيع على العقود وهو ما يراه المسؤولون مبالغة تخالف سياسة النادي.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي: “فتحي لم تكن له أي مطالب، ووقع على بياض، تاركًا للأهلي تقديره بالشكل المناسب”.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي: “فتحي حضر إلى منزلي وقام بالتجديد”.

وأضاف “اللاعب حصل على إذن بالسفر إلى السعودية لأداء العمرة والعودة، غدًا الثلاثاء، للانتظام في مران الفريق قبل السفر إلى الغابون”.

وأتم: “مهما كان تفكير فتحي في تأمين مستقبله؛ لكنه لا يرى نفسه بعيدًا عن الأهلي”.

ومن جانب آخر، أكد الجهاز الطبي للفريق جاهزية شريف إكرامي حارس مرمى الفريق لرحلة الغابون المرتقبة لمواجهة مونانا الغابوني في إياب الدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السابع عشر من الشهر الجاري.

وأضاف الجهاز الطبي أن سفر اللاعب مع البعثة لا غنى عنه، حتى ولو كان غير مكتمل الشفاء بسبب صعوبة السفر بحارسين فقط تحسبًا لإصابة أحدهما قبل اللقاء.

وأوضح الجهاز الطبي، أن اللاعب سيتواجد في رحلة الغابون التي تبدأ فجر الـ14 من مارس الحالي.

كما وجه حسام البدري، المدير الفني، رسالة هامة إلى عمرو السولية لاعب الفريق بشأن ضرورة الحفاظ على مستواه الحالي لضمان حجز مكان في قائمة المنتخب الوطني في معسكره المقبل.

وقال البدري للاعب، إن الأرجنتيني هيكتور كوبر سيكون الخاسر حال استمرار استبعاده من حساباته الفنية بعد المستويات المتميزة التي يقدمها مع الفريق في مباريات الدوري الأخيرة.

وأوضح البدري للاعب أنه يثق في تواجده بقائمة المنتخب في معسكره المقبل.