حبس مسؤولين في وزارة الشباب والرياضة 15 يومًا في قضية نادي الزمالك المصري

قررت نيابة الأموال العامة في مصر اليوم الأحد، حبس أحمد زكي مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة في الجيزة، وعماد طه مدير إدارة الرياضة بالمديرية 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية نادي الزمالك.

واستمعت نيابة الأموال العامة إلى أقوال المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي اليوم، وتم صرفه من سرايا النيابة وتم تحويل الثنائي إلى قسم العجوزة للتحفظ عليهما لحين استكمال باقي التحقيقات.

وكان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك قد تقدم ببلاغ بسبب فتح حساب خارجي باسم هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك الحالي لتلقي أموال النادي، في حين أكد مرتضى منصور رئيس النادي أن موقف مجلس إدارته سليم على حد تعبيره.

وقرر في وقت سابق وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، إيقاف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومدير الشئون القانونية عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق.

وصدر القرار من وزير الشباب والرياضة بإيقاف عماد محمد طه وكيل مديرية الجيزة للرياضة عن العمل؛ لإصداره خطابًا لنادي الزمالك لعمل حسابات خاصة دون الرجوع إلى مدير المديرية.

كما تم إيقاف أحمد زكي مدير الشئون القانونية من قبل اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، لإصداره خطابًا لنادي الزمالك دون الرجوع إلى مدير المديرية.