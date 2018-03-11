كاتب مصري بارز يثير جدلًا بسبب تشبيهه محمد صلاح بالإرهابيين

أثار مقال وجهه كاتب مصري بارز بصحيفة حكومية إلى اللاعب المحترف في صفوف فريق ليفربول محمد صلاح جدلًا كبيرًا في الأوساط الرياضية والشعبية خلال الساعات الماضية.

وطالب الكاتب صلاح منتصر في مقال بصحيفة “الأهرام” الحكومية، السبت، اللاعب محمد صلاح بحلق لحيته الكثيفة، بزعم أنها تضعه في سلة واحدة مع المتطرفين المتزمتين بل تضعه أيضًا مع الإرهابيين أو المتعاطفين معهم.

ودعا منتصر اللاعب المصري بإعادة النظر في تسريحة شعره الكثيف الذي يبدو مهوشًا ومنفوشًا، مضيفًا في وصفه لشعر صلاح: “وكأن الحلاق لم يعرف طريق شعره منذ سنوات”.

الرسالة التي وجهها الكاتب البارز في مصر شغلت اهتمامات محبي كرة القدم في البلاد وداعمي محمد صلاح، حيث تنوعت وجهات النظر بين مؤيد لمطلبي منتصر، ورافضين له في ظل تمسك كثير من اللاعبين حول العالم بتسريحة شعرهم ولحاهم الكثيفة.

والكاتب صلاح منتصر هو صحفي مصري شهير بجريدة “الأهرام”، وصاحب عمود يومي بعنوان “مجرد رأي”، كما كان عضوًا لمجلس الشورى وعضوًا للمجلس الأعلى للصحافة في مصر.

وشنت جهات حكومية مصرية منذ 2013 حملات أمنية ضد المتشددين والمتطرفين في مصر إلى جانب جماعة الإخوان، لاتهامهم بالاشتراك في تنظيمات إرهابية وممارسة أعمال عنيفة ضد قوات الأمن والمواطنين.