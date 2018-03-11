النادي الأهلي يتحدث عن مخاطر الاستجابة لتجديد عقدي أحمد فتحي وعبدالله السعيد

كشف عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، عن مخاطر الاستجابة لرغبات التجديد للثنائي أحمد فتحي وعبدالله السعيد.

وقال القيعي في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد: “الموقف لم يتغير، لم نغلق الباب، الثنائي أمامه وقت وسيفكر، وربنا يهدي، الباب موارب”.

وأضاف: “الأمر لا يتعلق بقيمة لاعب، بالتأكيد كل منهما يستحق ما يطلبه، ولكنها قدرة نادي وسياسة فريق نحافظ عليه، ربما في ظروف أخرى كانت تسمح بالاستجابة لهذه الرغبات”.

وتابع: “ما سنقرره في هذا الملف سنؤسس عليه الموسم المقبل، الثنائي مخلص ومهذب ولم يفتعل أي مشاكل، وأتمنى استمراره في الأهلي للاعتزال وبعد الاعتزال”.

وأردف: “لكن في بعض الأوقات قد يأتي عرض لا يمكن رفضه أو تعويضه، وإذا استجاب الأهلي لن يكون قادرًا على الاستمرار، وستتضاعف رواتب اللاعبين 8 مرات، الأمر ليس الأهلي فقط بل ستكون مشكلة لكل الأندية”.

واستطرد: “كلامي لا يعني أن الثنائي سيرحل، لدينا عشم وأمل، تمويل التجديد من رعاة وإعلانات مطروح، ولكن هل هذا سيكفي، نحن نعمل في هدوء لصالح الأهلي وجماهيره”.

واختتم: “وقتما يقرر فتحي والسعيد فهما معهما مفتاح الدخول للبيت، الأمر صعب علينا وكذلك على اللاعبين وإلا كانا طلبا الإعلان بشكل رسمي عن القرار النهائي برحيلهما”.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

إلى ذلك، توفى، اليوم الأحد، نجم الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري السابق اللاعب عبدالعليم زكريا عن عمر ناهز الستين عامًا، إثر أزمة صحة مفاجئة.

واتجه اللاعب صاحب الشهرة الواسعة خلال فترة الثمانينيات من القرن الحالي إلى العمل السياسي بعد اعتزاله كرة القدم حيث نجح في الوصول لعضوية مجلس النواب عن دائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم جنوب البلاد.

ولعب زكريا كقلب هجوم لفريق الفيوم قبل أن ينتقل للأهلي ثم الزمالك ثم الاتحاد السكندري، كما كان له أهداف حاسمة في مسيرته الكروية تحديدًا مع النادي الأهلي.

وتشيع جنازة زكريا ظهر اليوم من مسجد مبارك بمدينة سنورس ليدفن جثمانه في مسقط رأسه بالفيوم.