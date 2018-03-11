تفاصيل إقامة بطولة كأس الرئيس لرابطة المحترفين ورحلة نادي الزمالك للإمارات

قررت لجنة الأندية المحترفة في مصر، إنشاء بطولة جديدة تقام عقب نهاية بطولة الدوري العام تحت مسمى “كأس الرئيس لرابطة المحترفين” بداية من الموسم المقبل.

وقال إسماعيل سليم، عضو لجنة الأندية المحترفة، في تصريحات صحفية، إنه تقرر استحداث مسابقة جديدة تسمى كأس الرئيس لرابطة المحترفين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سليم: “سبب استحداث المسابقة هو زيادة دخل الأندية الـ18 أعضاء الرابطة والمشاركة في الدوري الممتاز وإعطاء فرصة لبعض اللاعبين حبيسي دكة البدلاء في بطولة الدوري العام للظهور في هذه البطولة”.

وتابع: “نقوم حاليًا بتحديد موعد المسابقة، وستكون فى الفترة ما بين انتهاء مسابقة الدوري والموسم الجديد، وستحتاج لأسبوعين وستلعب بنظام خروج المغلوب، مشيرًا إلى أن المكتب التنفيذي مُصر على عودة الجماهير؛ لأن البطولة دون المشجعين ليس لها أي معنى والجماهير هي الأساس”.

وأكد سليم أن دور الرابطة مسؤول عن مسابقة الدوري الممتاز والبث الفضائي والرعاية للمسابقة، وهما أهم بندين في لائحة الرابطة، مشيرًا إلى أنها تمثل الـ18 ناديًا التي تشارك في الدوري الممتاز، ولها استقلالية عن اتحاد الكرة.

ولفت سليم إلى متابعة باقي مباريات الدوري، كما أن لجنة المسابقات أصبحت تابعة للمكتب التنفيذي للرابطة، وتم التنسيق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات حول هذا الأمر.

ومن جانب آخر، أعلن أيمن حافظ، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل رحلة الأبيض للإمارات لخوض مباراة ودية تكريمية في دبي يوم الـ 23 من مارس الجاري.

وقال مدير الكرة في الزمالك في تصريحات إذاعية: “السفر إلى الإمارات يوم الـ 21 من مارس والمباراة يوم الـ 23 والعودة إلى القاهرة يوم الـ 24”.

وأردف: “المباراة تكريمية لنجوم الإمارات الذين شاركوا في مونديال 90 وسيشارك بها العديد من نجوم الوطن العربي”.